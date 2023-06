Cosenza, si cercano 18 medici per i servizi di pronto soccorso e 118

COSENZA – “Il DG. dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dr. Antonio Graziano, nel ribadire il ruolo dell’Azienda, già individuata dalla Regione Calabria quale capofila per la rete dell’emergenza/urgenza, precisa che il concorso a numero 18 posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 35 del 9 maggio 2023, scadrà il prossimo 8 giugno, e che fa riferimento non solo ai servizi di pronto soccorso, ma anche all’emergenza sanitaria territoriale (118). Al bando in questione, dunque, potranno partecipare anche i medici privi di specializzazione ma, con esperienza, almeno triennale, nella rete dell’emergenza territoriale”. Così scrive in una nota l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

La graduatoria sarà fruibile da tutte le Aziende Sanitarie provinciali della Calabria al fine di implementare gli organici di tutte le centrali operative del servizio sanitario regionale. È d’uopo specificare, inoltre, che i vincitori potranno continuare a svolgere la propria attività lavorativa nel territorio di competenza dell’Asp di riferimento, con rapporto di lavoro subordinato e, quindi, di dipendenza, al fine di consentire ai professionisti di usufruire degli istituti contrattuali della dirigenza medica”.