Cosenza: settimana di controlli della Polizia, maltrattavano la figlia perchè non accettavano la sua relazione. Denunciati

COSENZA – Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio della provincia, delle operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 250 equipaggi e unità cinofile, che hanno consentito di eseguire 174 controlli, nel corso dei quali sono state identificate 2105 persone e verificati 1269 veicoli; sono state contestate 348 infrazioni al Codice della Strada, con 11 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 18 documenti di circolazione ritirati; oltre controlli eseguiti anche negli esercizi commerciali.

L’attività della Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati Distaccati ha portato alla denuncia di 19 persone alle all’arresto di due per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, i maltrattamenti in famiglia, il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, la guida senza patente.

La Divisione Pasi ha elevato due verbali per violazioni amministrative, dell’importo complessivo di 6mila euro, a carico del titolare di un esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche senza aver presentato la Scia, ovvero la denuncia di inizio attività e per non aver dato comunicazione al Questore. Notificato, inoltre, l’Avvio di un procedimento Amministrativo nei confronti del titolare di un locale a cui è stata sospesa la licenza, in quanto frequentato assiduamente da pregiudicati.

Sempre la Volante ha denunciato una coppia di genitori per maltrattamenti nei confronti della figlia, della quale non avrebbero tollerato la relazione col fidanzato.