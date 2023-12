Cosenza: sequestrati 281mila articoli natalizi pericolosi, sanzionati 10 negozi per 250mila euro

COSENZA – La Guardia di Finanza di Cosenza ha sottoposto a sequestro oltre 281mila prodotti non sicuri, fra oggettistica e addobbi natalizi, risultati privi di etichette o non conformi al Codice del Consumo. Le attività, eseguite su tutto il territorio cosentino anche in ragione delle imminenti festività natalizie, hanno consentito di rinvenire centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi per il natale, posti in vendita senza etichetta in lingua italiana, non recanti informazioni chiare e precise per la sicurezza delle materie e componenti nonché della filiera commerciale di provenienza.

In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

All’esito degli interventi, le Fiamme Gialle cosentine hanno proceduto a segnalare alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza i titolari dei 10 esercizi commerciali controllati, elevando sanzioni amministrative per oltre 250 mila euro.