Cosenza senz’acqua, sospesa l’erogazione idrica per una rottura al Merone

COSENZA – Il Comune di Cosenza ha comunicato che da questa mattina, è sospesa l’erogazione idrica in città a causa di una rottura sulla condotta adduttrice del Merone. Secondo quanto sottolineano dal Comune bruzio, sono già in corso dalle prime ore del giorno, gli interventi e i lavori di riparazione e ripristino. La riattivazione del servizio è prevista il prima possibile e comunque al termine dell’intervento di rimessa in funzione della condotta.