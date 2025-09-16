HomeArea Urbana

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso attacca Occhiuto

«Policlinico universitario e ospedale Hub potrebbero coesistere come a Catanzaro ma la priorità ora è il nuovo nosocomio», dichiara il sindaco di Cosenza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente e ricandidato ha deciso di non costruire più l’ ospedale HUB di Cosenza. Al suo posto potrebbe essere realizzato il Policlinico di Rende, ed il condizionale è d’obbligo perché, al momento di questa nuova infrastruttura sanitaria è stato avviato solo l’iter”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: ” Epperò, prendiamo atto dell’ennesimo annuncio del Presidente uscente della Regione Calabria, con la speranza che si possa tradurre in fatti concreti.

Questo perché riteniamo, comunque, che la realizzazione del Policlinico sia un fatto positivo per il territorio e per l’Università della Calabria che è un nostro fiore all’occhiello, ritenendo, comunque, che la provincia di Cosenza, per come giustamente è per Catanzaro, debba avere anche l’HUB ospedaliero. E’  il caso di evidenziare, infatti, la differenza abissale che esiste tra un ospedale Hub ed un Policlinico universitario, con il primo che si riferisce  ad  un  ospedale di grandi dimensioni, volto ad assicurare un’assistenza sanitaria più completa, efficiente e integrata, concentrando le specializzazioni e le prestazioni a servizio di un’area ampia che, nel nostro caso, si riferisce  all’immensa provincia di Cosenza. Per il secondo caso, invece, si tratta di una struttura universitaria che integra assistenza sanitaria e formazione medica. L’uno non esclude l’altro, per come avviene appunto a Catanzaro,  ma non v’è dubbio che la priorità per il sistema sanitario calabrese e cosentino attesa la vetustà e l’inadeguatezza  dell’Annunziata, è l’ospedale HUB che poteva già essere in fase di realizzazione se non fosse stata messa in scena una pantomima che ha fatto registrare ritardi su ritardi fino al nulla di fatto. Il tutto a discapito della collettività.

Questo perché, tra l’altro, non si è mai nemmeno messo mano alle condizioni impresentabili in cui versa l’Annunziata, non più in grado di garantire efficienza e funzionalità. Il servizio sanitario pubblico, inoltre, è stato messo ulteriormente in ginocchio da scelte scellerate, incomprensibili, che l’ex presidente Occhiuto non ha mai voluto spiegare, forse, anzi certamente, perché non sono né spiegabili né giustificabili. L’augurio che faccio ai calabresi ed ai cosentini, a questo punto, è facilmente intuibile”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

Area Urbana
RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Tridico Succurro

Volano stracci. Tridico accusa la Succurro «fa voto di scambio», lei «500 euro al...

Calabria
COSENZA - L'europarlamentare M5S Pasquale Tridico punta il dito contro la destra calabrese, in particolare contro la Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, candidata...
Cosenza-Castrizio

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

Area Urbana
COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
Sicurezza

Sicurezza dei dati nei casinò online: come vengono protetti i giocatori

Attualità
COSENZA - Oggi è fondamentale garantire la protezione dei dati personali degli utenti. A tal fine, i siti di casinò come Pistolo prevedono diverse...
guarascio - Alfredo citrigno

Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno «avevo offerto 10 milioni a Guarascio, al netto di crediti...

Sport
COSENZA - Intervistato dalla TV siciliana Telecolore, prima del match contro il Catania, Il presidente Guarascio era tornato a parlare della mancata cessione societaria...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37357Area Urbana22464Provincia19905Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Cosenza-Castrizio
Area Urbana

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
carabinieri
Provincia

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni...

CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
primo giorno scuola cosenza
Area Urbana

Ritorno tra i banchi: anche a Cosenza suona la campanella. Un...

COSENZA - Un'avventura che ricomincia. Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l'inizio...
Calabria

Lucano escluso dalle elezioni regionali: «la sentenza del Tar è assurda,...

REGGIO CALABRIA - "Non voglio arrendermi, ma tutto mi sembra incredibile e assurdo". Lo ha detto Mimmo Lucano, europarlamentare di Avs e sindaco di...
Area Urbana

Assolti dall’accusa di mafia, l’ex Giunta Manna scrive a Mattarella e...

RENDE (CS) - Gli ex amministratori comunali di Rende hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro dell'Interno Matteo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA