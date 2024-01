Cosenza, scontro tra un’auto e un mezzo della cooperativa ‘I Due Fiumi’

COSENZA – Scontro questa mattina in pieno centro città, all’incrocio tra corso Umberto e via Montesanto, nei pressi del Banco di Napoli. Due i mezzi che hanno impattato, una Peugeot 206 nera e un mezzo della cooperativa “I Due Fiumi”. Al vaglio della polizia locale di Cosenza la dinamica del sinistro ma, secondo i primi accertamenti, l’auto transitava da via Montesanto mentre il furgoncino viaggiava su corso Umberto.

Sul posto un’ambulanza del 118 e il settore Infortunistica della polizia municipale. Il conducente del mezzo della cooperativa è stato portato al Pronto soccorso dell’Annunziata per accertamenti ma non sarebbe in gravi condizioni.