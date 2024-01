Cosenza, scontro tra un furgone e una Bmw su via degli Stadi nei pressi di piazza Europa. Un ferito

COSENZA – È di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata su via Degli Stadi, nei pressi di piazza Europa poco prima del rifornimento di carburanti Esso in centro a Cosenza.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone bianco ed una Bmw che procedevano in direzioni opposte. Ad avere la peggio il conducente dell’auto rimasto dolorante dopo aver subito alcune contusioni e soccorso sul posto dai sanitari del 118 arrivati sul luogo dell’incidente. Presenti anche i carabinieri che si occuperanno di effettuare tutti i rilievi del caso e per la gestione del traffico.