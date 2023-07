Cosenza, scontro tra moto e furgone su via Borsellino: centauro finisce in ospedale

COSENZA – Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 di oggi su via Paolo Borsellino a Cosenza tra un furgone Iveco Daily ed una moto di grossa cilindrata. Secondo cause in corso di accertamento l’incidente è avvenuto in direzione Rende al semaforo dell’l’incrocio con via Chinnici nei pressi dell’Aci.

Ad avere la peggio il centauro, finito sull’asfalto e rimasto ferito. L’uomo, di circa 45 anni, è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Misericordia e poi trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza con politraumi per le cure del caso. Secondo quanto si apprende, il malcapitato non avrebbe riportato fortunatamente gravi ferite. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cosenza che si sta occupando dei rilievi.