Cosenza, scontro con la minoranza: «voi fate solo parole, noi i fatti»

COSENZA – “La sfacciataggine dei consiglieri di opposizione a Palazzo dei Bruzi non ha proprio limiti. Ma con che coraggio parlano proprio loro di finanziamenti distratti dalla loro originaria destinazione? Non c’è vergogna al mondo di oggi”.

Lo affermano in una nota gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, ed i capigruppo, Francesco Gigliotti di Francesco De Cicco Sindaco, e Daniela Puzzo, di Cosenza Libera che puntualizzano “I consiglieri di opposizione parlano, affermano, dichiarano e non sanno nemmeno ciò che dicono perché la verità vera è che loro non conoscono via Popilia, non la abitano, non la frequentano quotidianamente ed abitualmente.

Noi – proseguono in una nota – siamo consapevoli delle necessità di via Popilia ed operiamo per soddisfarle. Volendo fare pochi esempi a dimostrazione di ciò è il caso di ricordare che, solo per l’ultimo lotto, abbiano impegnato un finanziamento pari a circa 300mila euro per la rigenerazione delle aree verdi ed assicurato altri 40 mila euro per la riqualificazione delle zone degradate dall’abbandono dei rifiuti e per l’installazione di un apposito sistema di video sorveglianza. A ciò seguirà un’altra serie di interventi corposi che cambierà volto all’ultimo lotto ed all’intero quartieri dei via Popilia”.

“I nostri oppositori, invece – incalzano De Cicco, Sconosciuto, Gigliotti e Puzzo – che rappresentano la maggioranza che governa la Regione Calabria, potrebbero ben chiedere al loro amico, Governatore Roberto Occhiuto, di prendersi carico delle palazzine Aterp, su cui non ha competenza il Comune ma la Regione Calabria appunto, per ridare, a chi vi abita, un minimo di dignità e decoro.

Così come potrebbero chiedere che siano stanziate le risorse necessarie per sostenere le procedure di accatastamento delle palazzine dell’ultimo lotto di via Popilia anche per dare la possibilità a chi lo desidera di riscattare questi alloggi. Ed, invece, no. Alla Regione Calabria non si chiede nulla, non si disturba il manovratore! Si preferisce fare polemica, invece, tanto sterile quanto sciocca, perché l’Amministrazione guidata da Franz Caruso decide di riqualificare gli alloggi popolari di propria competenza e responsabilità ubicati su via Popilia, probabilmente sperando di celare sotto una coltre di fumo parolaio, la forza e la determinazione con cui l’Amministrazione guidata da Franz caruso sta portando avanti un’opera di rigenerazione complessiva di tutti i quartieri periferici e popolari della città di cui noi siamo fieri ed orgogliosi protagonisti”.

“In neanche due anni dal nostro insediamento – concludono De Cicco, Sconosciuto, Gigliotti e Puzzo – abbiamo portato avanti un’azione rivoluzionaria per i quartieri popolari e periferici come per l’intera città. Un’azione composta da fatti e non da parole. Queste ultime le lasciamo ai nostri oppositori ed al loro amico Governatore Roberto Occhiuto che sta dimostrando, dall’alto della Cittadella, di non amare né Cosenza né i cosentini”.