Cosenza: scomparsa Gabriele Greco, una festa e l’uscita del suo album postumo

COSENZA – “È con profonda tristezza ed allo stesso tempo con grande amore che ricordiamo la scomparsa di uno dei soci della nostra etichetta indipendente, Gabriele Greco. Non era solo un socio, ma un fratello per tutti noi, e la sua assenza si fa sentire profondamente nel nostro cuore e nella nostra musica”. E’ quanto riporta un post su Facebook dell’etichetta indipendente “La Stanza” che ha deciso, “in questo periodo di lutto, di celebrare la sua vita ed il suo straordinario contributo alla nostra etichetta attraverso la creazione di un album che rappresenti il suo spirito creativo e la sua passione per la musica”. Gabriele Greco, si è spento a 29 anni ad Aversa, il 25 aprile scorso, dove era ospite di un amico, ed era un giovane molto conosciuto in città così come i suoi genitori.

Un disco con le sue canzoni

“Durante questo mese, abbiamo dedicato del tempo per raccogliere ricordi preziosi, sfogliando foto e video che ci riportano agli anni trascorsi insieme, ricordi di momenti felici e spensierati. È stato un periodo di grande nostalgia ma anche di gratitudine per aver avuto l’onore di condividere momenti indimenticabili insieme”.

“Gabriele era un compositore e produttore straordinariamente talentuoso, la cui passione ed impegno hanno plasmato la nostra etichetta nel corso degli anni. La sua musica e le sue composizioni sono sempre state una fonte di ispirazione per noi.

In suo onore, abbiamo deciso di selezionare il suo materiale musicale migliore e lavorare insieme per creare un disco ufficiale”.

“Ognuno di noi – è scritto nel post – ha contribuito con il proprio talento e dedizione per rendere questo lavoro speciale, completandolo e preparandolo per la pubblicazione online su tutte le principali piattaforme di streaming dal 9 giugno e saremo orgogliosi di condividere il frutto del nostro lavoro con tutti coloro che hanno amato Gabriele e apprezzato il suo talento”.

Una ‘festa’ ogni anno

“Con grande gioia, abbiamo coinvolto la famiglia di Gabriele in questo progetto ed insieme abbiamo deciso di organizzare una grande festa annuale nella città di Cosenza, in sua memoria. La festa si terrà ogni anno nella data della sua scomparsa e sarà un’occasione per riunire amici, familiari, colleghi e tutti coloro che hanno apprezzato ed amato Gabriele, per celebrare la sua vita ed il suo straordinario contributo alla musica.

Desideriamo che il ricordo di Gabriele possa continuare ad ispirare ed accompagnare tutte le persone che lo hanno amato e che hanno riconosciuto le sue straordinarie qualità umane e professionali. Vogliamo che la sua musica continui a risuonare nel cuore di tutti coloro che l’hanno amato e che vogliono preservare il suo ricordo. Il suo spirito vivrà per sempre attraverso la sua musica e l’impatto che ha avuto sulle nostre vite e sulla comunità musicale di Cosenza”. Il lavoro completo sarà disponibile QUI.