Cosenza, sciopero dei lavoratori Amaco per lunedì 24 luglio

COSENZA – “Si informa l’utenza che il sindacato U.S.B. – Lavoro Privato ha indetto uno

sciopero nazionale di 4 ore per lunedì 24 luglio 2023“. L’annuncio da parte di Amaco, l’azienda di trasporto pubblico locale a Cosenza.

“In ambito locale – precisa la nota – le modalità di astensione per i lavoratori del servizio urbano saranno le seguenti: dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tale sigla sindacale non è presente nell’Azienda A.M.A.CO. S.p.A., ma singoli lavoratori e/o lavoratrici deII’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero, comunque, aderire allo sciopero.

In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di corse del servizio urbano che, ad oggi, non possono prevedersi”.