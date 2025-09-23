HomeArea Urbana

Cosenza scende in piazza per Gaza con rabbia e dignità: il grido di migliaia di persone per fermare il massacro

Non servono numeri né definizioni per riconoscere l’orrore: da Cosenza un messaggio forte e umano contro il massacro in Palestina

Simona Gambaro
Scritto da Simona Gambaro
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “Definisci bambino”. È una delle tante frasi che rimbalza sui cartelli, tra le mani colorate di pace dei più piccoli, nelle stories condivise sui social e negli occhi pieni di rabbia e speranza dei genitori. A Cosenza, una città del Sud troppo spesso lasciata ai margini del dibattito nazionale, ieri ha sfilato un corteo imponente. Cinquemila, forse diecimila persone: ma non sono i numeri la notizia. La notizia è che una città intera si è ritrovata, unita, compatta, per dire basta: alle bombe, allo sterminio, al silenzio.

In una Calabria dove ogni giorno si dovrebbe scendere in piazza per la sanità che arranca, per i treni che non arrivano, per i diritti negati e i giovani costretti a partire, ieri la gente è scesa per Gaza. Una scelta di cuore e di coscienza, che fa rumore proprio perché viene da un Sud ferito, ma ancora capace di empatia e dignità.

Famiglie intere, giovani, attivisti, studenti, sindacati, associazioni: tutti insieme, dietro le bandiere della Palestina e quelle arcobaleno della pace. I bambini, tanti, portati in spalla, per mano, o lasciati liberi di disegnare e giocare, ma consapevoli, con gli occhi che guardano e assorbono. Con la domanda più difficile da ignorare: “Definisci bambino”.

Perché ogni giorno, a Gaza, tanti, troppi bambini muoiono sotto le bombe. Bambini come quelli che ieri coloravano le strade di Cosenza. Bambini che non avranno il tempo di diventare adulti, né la possibilità di sapere cosa significa pace. Il corteo ha attraversato la città con determinazione, senza slogan vuoti. C’erano rabbia e dolore, ma anche la forza di chi non vuole più essere spettatore passivo. C’era l’urgenza di dire che no, non può essere normale assistere allo sterminio di un popolo, alla cancellazione di vite umane e alla devastazione.

C’è chi si ostina a dire che quanto sta accadendo, non si può chiamare genocidio. Che servono prove, che bisogna aspettare, che è una parola troppo grande. Ma mentre si discute di definizioni, sotto le macerie si accumulano corpi: donne, uomini, anziani e bambini. E allora viene da chiedersi: serve davvero un termine per riconoscere un massacro? Serve un’etichetta per sentire che migliaia di vite si spengono nel silenzio complice del mondo? Quello che accade a Gaza è una tragedia umana, prima ancora che politica. Dare un nome al dolore, non cambia la sostanza dell’orrore.

Questa manifestazione non è stata solo un gesto di solidarietà internazionale ma una presa di posizione politica, culturale, umana. È il segno che anche qui, nel cuore del Sud, c’è chi alza la testa. Cosenza ha parlato e lo ha fatto con dignità: per Gaza, per i bambini, per l’umanità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

regionali confcooperative candidati

“Caffè della Cooperazione”: Confcooperative Calabria avvia il confronto con i candidati alle Regionali

Area Urbana
RENDE - Venerdì 26 settembre e il successivo venerdì, 3 ottobre, Confcooperative Calabria promuove il ciclo di incontri "Caffè della Cooperazione", che si terranno...

Mandatoriccio: giovane accoltellato in un complesso turistico, arrestati padre e figlio

Ionio
MANDATORICCIO (CS) - Dopo un’articolata attività di indagine i carabinieri di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari, hanno applicato una misura...

Anni di violenze sulla compagna: arrestato 33enne dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli

Calabria
BORGIA (CZ) - È finito con un arresto l’incubo di una donna di Borgia, vittima per anni di maltrattamenti da parte del compagno convivente....

Cosenza: celebrato nella Parrocchia di Sant’Aniello il patrono della Guardia di Finanza

Area Urbana
COSENZA - Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate di Cosenza, la celebrazione della Santa Messa in onore...
teresa merante

Salta il concerto di Teresa Merante a Decollatura: la sindaca annulla, la cantante annuncia...

Calabria
DECOLLATURA (CZ) - E' accaduto di nuovo. Dopo il caso dello scorso luglio relativamente alla piazza di Bivona, il sindaco di Decollatura, Raffaella Perri,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37431Area Urbana22539Provincia19925Italia8039Sport3878Tirreno2969Università1473
-->
Simona Gambaro
Altri Articoli di Simona Gambaro

Leggi ancora

Provincia

Brunori Sas è tornato a casa: il concerto nel cuore di...

SAN FILI (CS) - Dopo aver calcato il prestigioso palco di Sanremo, e riempito piazze e teatri Dario è tornato a casa, a San...
copertina settembre rendese
Area Urbana

Settembre Rendese: Noemi, Gipsy Kings, Coma Cose. Un programma ricco e...

RENDE (CS) – E' stata presentata questa mattina nella sala di rappresentanza del Comune di Rende la sessantesima edizione del Settembre Rendese: in un grande...
Area Urbana

Padre Fedele, il frate che urlava “Forza Lupi”: mi ha donato...

COSENZA - Padre Fedele Bisceglia non è mai stato un frate o un religioso come gli altri. O almeno io l'ho sempre percepito così....
Marcello Manna
Area Urbana

Manna dopo Malarintha e Reset «oggi verrebbe da chiedersi: quindi? Siamo...

RENDE - A circa un'ora dalla pronuncia della sentenza del maxiprocesso Reset, scaturito dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, tra le 63 assoluzioni...
Area Urbana

Sovraindebitamento: educazione finanziaria e prevenzione, Barbuto «attivarsi già dai primi segnali...

RENDE - Le pagine di Quicosenza nelle scorse settimane si sono occupate più volte del tema del sovraindebitamento: una situazione in cui una persona...
Area Urbana

Verso il voto: “5 domande per 5 risposte” agli aspiranti sindaci...

RENDE - Ad una settimana dalla presentazione delle liste e a poco meno di un mese dalla chiamata alle urne, è iniziata la campagna...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA