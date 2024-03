Cosenza scende in piazza contro il Ddl Calderoli: «i diritti differenziati non sono diritti»

COSENZA – E’ stata presentata questa mattina nella sede della Camera del Lavoro la grande mobilitazione promossa per sabato 23 marzo a Cosenza, contro l’autonomia differenziata. Sindacati, associazioni, rappresentanti politici hanno illustrato i motivi di questa nuova manifestazione, indetta per opporsi al Ddl Calderoli.

Giuseppe Guido segretario della Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno spiega: «E’ una manifestazione di tanti, della parte sana del Paese, per dire ‘no‘ con determinazione al Ddl Calderoli. L’Italia è un Paese unico e indivisibile mentre noi riteniamo che l’autonomia differenziata miri a dividerlo su istruzione, salute, infrastrutture ed energia. Per questo saremo in piazza per la seconda volta a Cosenza, per lanciare un messaggio forte “cambiate direzione e fermatevi, non è il tempo per ragionare di autonomia differenziata”». Riteniamo che l’Italia abbia tanti altri problemi che meritano di essere affrontati come garantire il diritto alla salute per tutti e a tutte le latitudini invece di perdere tempo ad occuparsi di questo tema».

«Il combinato disposto ‘autonomia differenziata’ e ‘presidenzialismo‘ – spiega Guido – è un’operazione pericolosa e vergognosa che noi contrasteremo con ogni mezzo a nostra disposizione». Alla manifestazione è stato invitato anche il presidente Occhiuto «perchè – spiega il segretario Guido – ravvedersi sarebbe sintomo di intelligenza. La Calabria non può dire ‘Si’ all’autonomia differenziata e dovrebbe farlo anche il presidente della Regione».

Cosenza dunque, scende in piazza contro l’autonomia differenziata per sottolineare come “i diritti differenziati non siano diritti” e per fermare quello che è stato definito un “passaggio storico e irreversibile in cui le regioni ricche, saranno più ricche, e quelle povere saranno più povere, non solo di risorse economiche ma soprattutto di diritti di cittadinanza”.

Al tavolo della conferenza stampa Massimiliano Ianni, segretario generale Cgil Cosenza, Rosa Principe, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Bianca Rende, WWW What Women Want_La Calabria vista dalle donna e Veronica Buffone per il Movimento 5 Stelle. Il concentramento è previsto per le 9.00 sabato mattina in piazza Loreto.