Cosenza: scambio di doni tra il calciatore Tutino e l’artista Carbone

COSENZA – Sabato scorso, dopo la gara allo Stadio San Vito Gigi Marulla, del Cosenza contro il Venezia, l’artista romana Ginevra Losito Carbone ha ricevuto dalle mani del calciatore, Gennaro Tutino, la maglia numero 9 con la quale ha disputato la partita, vinta per 4-2 dal Cosenza con la realizzazione di tre goal da parte del calciatore. Tutino aveva ricevuto in dono lo scorso 26 dicembre dall’artista il suo ritratto ad olio, esposto al Museo di Arti e Mestieri di Corso Telesio.

Nel mese di dicembre, dal 21 al 29, si era infatti tenuta a Cosenza presso il Museo di Arti e Mestieri, un’esposizione di opere sartoriali e pittoriche dell’artista cosentino Eugenio Carbone (1933-2021) e della nipote, sua erede artistica, Ginevra Losito Carbone, patrocinata dalla Provincia di Cosenza. Insieme alle 90 opere del nonno, rappresentative del suo percorso artistico e lavorativo, sono state esposte 40 opere della nipote, tra le quali alcuni ritratti di sportivi e calciatori e tra questi il ritratto di Gennaro Tutino, che Ginevra ha consegnato al calciatore in occasione della partita contro il Como, il 26 dicembre scorso.

In esposizione anche un costume di pavone replicato da Ginevra, su un modello realizzato in passato dal nonno, interamente dipinto e cucito a mano dall’artista che è stato utilizzato per le riprese del cortometraggio “Cosenza in testa” scritto e diretto da Caterina Misasi, per il quale Ginevra ha partecipato insieme alla madre in qualità di costumista.

Ginevra Losito Carbone è nata a Roma nel 1998.

Laureata in Economia e Managment e Innovazione, fin da piccola ha seguito le orme del nonno, stilista e modellista di Germana Marucelli, Sorelle Fontana e Renato Balestra, non solo nel campo della moda, ma anche dal punto di vista pittorico. E’ un’abile ritrattista, appassionata di calcio e tifosa della Roma e, per le sue origini familiari, anche del Cosenza. Numerosi suoi ritratti figurano nei salotti di calciatori come Totti, Nainggolan, De Rossi, i campioni del mondo Paredes, Di Maria, Dybala, Abraham, ed anche personaggi dello spettacolo come Terence Hill, Fiorello, Salvatore Esposito.