Cosenza, sbloccate le risorse finanziarie per assistere persone con disabilità grave

COSENZA – “L’Amministrazione comunale è riuscita a sbloccare le risorse finanziarie del Fondo per il “Dopo di Noi”, istituito dalla legge n.112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso sottolineando inoltre “l’importanza per le istituzioni di dare seguito al dettato della legge sul “Dopo di Noi” che appresta tutele assolutamente prioritarie per affrontare il futuro delle persone con disabilità gravi dopo la morte delle figure genitoriali o di chi si prende cura di loro”.

‘Dopo di noi’: reso pubblico l’avviso

A seguito dell’impegno profuso dall’Assessore Veronica Buffone e dai professionisti del settore welfare, per non far disperdere le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, è stato pubblicato l’avviso che indìce l’istruttoria finalizzata alla selezione di soggetti del terzo settore interessati all’organizzazione, gestione e attuazione di interventi in favore delle persone con disabilità grave “Dopo di noi”, ai sensi della legge 112 e della delibera di giunta regionale della Calabria n.296 del 30 giugno 2017.

“Con questo avviso – sottolinea l’Assessore al welfare Veronica Buffone – riusciamo finalmente a dare risposta a 17 beneficiari con disabilità grave che erano stati già individuati nel 2019 e che da quattro anni erano in attesa dell’avvio del servizio. La selezione indetta dal Comune di Cosenza, come capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, è rivolta – afferma ancora Veronica Buffone – a soggetti che operano nel settore del sostegno e supporto alle persone adulte con disabilità, con particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie e dell’accrescimento della consapevolezza individuale, alla ricerca di soluzioni innovative per l’abitare”.

L’avviso prevede una serie di interventi, a beneficio delle persone con disabilità grave di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vanno dai percorsi di accompagnamento all’autonomia e per una migliore gestione della vita quotidiana (come l’accoglienza in alloggi-palestra, i soggiorni extra-familiari, i tirocini socializzanti finalizzati a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo o la consulenza e il sostegno alle relazioni familiari), agli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative con caratteristiche di abitazioni (come l’accoglienza in gruppi appartamento, la residenzialità autogestita o soluzioni di co-housing sociale) agli interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare in situazioni di emergenza, agli interventi di adeguamento strutturale di immobili (ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e per favorire esperienze di co-housing) al sostegno alla locazione (con contributi per il pagamento del canone di locazione).

Chi sono i beneficiari della misura welfare

Destinatari dell’avviso del settore welfare sono tutti i soggetti, di cui al D.Lgs. n.117 del 2027, che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle persone adulte con disabilità, con comprovata esperienza nell’area di intervento. Le domande dovranno pervenire, a mezzo pec, entro il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione (30 ottobre 2023) dell’avviso, all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu

Fermo restando il rispetto dei termini, saranno valutate e accolte anche istanze pervenute fuori termine. Per altre informazioni relative all’avviso, sulle modalità di presentazione delle domande, sui requisiti che devono essere posseduti dagli interessati e su ogni altro aspetto dello stesso avviso, è possibile consultare l’albo pretorio on line del Comune di Cosenza al seguente link https://www.albo pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_514952_0_3.html oppure si può telefonare al numero 0984-813735, inviare una mail all’indirizzo ufficiodipianosociale@comune.cosenza.it o recarsi personalmente presso l’Ufficio di Piano Sociale di Via Degli Stadi – Cosenza. I soggetti del terzo settore interessati all’organizzazione, gestione e attuazione di interventi in favore delle persone con disabilità grave “Dopo di noi”, dovranno produrre istanza di accreditamento e sottoscrivere con il Comune un patto di accreditamento.