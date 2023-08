Cosenza, saranno 6 i ‘Centri di facilitazione digitale’. Aiuteranno i cittadini con le nuove tecnologie

COSENZA – Saranno 6 i Centri di facilitazione digitale attivabili all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale di Cosenza. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico sul progetto che mira a favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica amministrazione a tutti quei cittadini che, in genere, hanno difficoltà a connettersi alla rete e ad usare ciò che è disponibile online, dalle informazioni alla possibilità di presentare domande e richieste. Si tratta del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” che si inserisce all’interno dell’investimento 7 della Missione 1 del PNRR e riservato agli ambiti territoriali.

Digital divide: supportare le fasce a maggior rischio

La Regione Calabria ha investito in questo progetto 5 milioni di euro e mira a coinvolgere circa 90mila persone entro il 2025 con l’attivazione di 114 punti di facilitazioni digitale in tutta la regione per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Il progetto è realizzato congiuntamente dagli assessorati Politiche sociali e Transizione digitale.

Centri di facilitazione digitale per i cittadini

Come detto il numero di punti di facilitazione digitali da attivare ex novo sul territorio regionale, che ovviamente potranno integrarsi alle iniziative già in corso come quelle del servizio civile digitale, saranno 114 e dovranno essere distribuiti in modo equo all’interno dei 32 Ambiti territoriali, che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge regionale 23/2003 rappresentano per la Regione le aree ottimali per la gestione dei servizi in ambito sociale. Il numero di punti di facilitazione attivabili all’interno di ciascun Ambito territoriale è riportato all’interno del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. Per ogni punto di facilitazione gli enti realizzatori coinvolti nelle attività dovranno raggiungere un target paria minimo 790 utenti.

Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti nell’Accordo e nel Piano operativo approvati, il Comune capofila dell’Ambito di Cosenza si riserva, in linea con quanto concordato nell’atto di convenzione con la Regione Calabria, di redistribuire le somme residue eventualmente disponibili e non attivate con il presente avviso per il presente Ambito territoriale, a favore dei progetti per centri di facilitazione digitale presentati e non finanziati. Nel caso di mancata attivazione dei punti all’interno dello stesso Ambito, la Regione Calabria potrà ridefinire e modificare l’attribuzione dei punti di facilitazione per il singolo Ambito a favore di altri Ambiti territoriali idonei a garantire l’erogazione dei servizi di facilitazione digitale ed il conseguimento dei target previsti.