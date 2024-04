Cosenza, sarà restituita alla città ‘la Casa delle Culture’: “simbolo di rinascita del centro storico”

COSENZA – Sarà restituita alla città, domenica 28 aprile, la Casa delle Culture, uno dei simboli, sul finire degli anni ’90, della rinascita del centro storico di Cosenza. L’inaugurazione del nuovo corso della Casa delle Culture, dopo gli interventi di recupero e consolidamento, resi possibili grazie alle risorse di Agenda Urbana, è fissata alle ore 18,00 di domenica 28 aprile.

Con l’occasione sarà illustrata la nuova gestione e la valorizzazione degli spazi culturali, affidati alla cooperativa “Teatro in note” che gestirà il progetto “Agorà”, dopo essersi aggiudicata il relativo bando di “Agenda Urbana. Alla inaugurazione presenzierà il Sindaco Franz Caruso e vi prenderanno parte il consigliere comunale Francesco Alimena, delegato del Sindaco ad “Agenda Urbana”, la direttrice artistica della Casa delle Culture, Vera Segreti, presidente della cooperativa “Teatro in note” e il giornalista Francesco Cangemi.

«Siamo particolarmente lieti di comunicare alla città – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – la riapertura della Casa delle Culture, crocevia, per molti anni, a partire dalla sua inaugurazione, ben 27 anni fa, il 7 novembre del 1997, di un fervore intellettuale ed associativo che si impose, grazie anche alla lungimiranza di Giacomo Mancini e del suo assessore alla cultura Franco Dionesalvi, come autentico avamposto della rinascita culturale dell’intera città.