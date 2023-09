Cosenza, Sanità: 5 regioni a confronto. Il Pd: ‘più investimenti nel comparto pubblico’

COSENZA -Il Partito democratico si sta caricando la responsabilità non solo di denunciare tutto quello che non va nella sanità calabrese che oggi, purtroppo, sta vivendo il momento più basso in questa regione ma anche quello di fare delle proposte, confrontandosi anche con esperienze esterne alla nostra regione, pur di far ripartire una sanità che totalmente ferma. Lo ha spiegato il senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Nnicola Irto a Cosenza, in occasione dell’incontro al Teatro Rendano, dove il gruppo consiliare regionale del pd si è confrontato con altri consiglieri regionali, del partito guidato da Elly Schlein, della Lombardia, del Molise, della Liguria e del Lazio.

“Noi – ha proseguito il senatore Nicola Irto – abbiamo detto a più riprese al presidente di Regione e Commissario della Sanità di venire in Consiglio regionale con una proposta di riforma vera e di riorganizzazione reale ma niente di tutto questo. Ascoltiamo solo slogan e non registriamo nessun passo in avanti”. Nel corso dell’incontro, dov’erano presenti anche i sindaci del territorio, a partire da quello di Cosenza Franz Caruso, e poi gli amministratori, le segreterie delle federazioni provinciali dei sindacati, le associazioni di categoria e gli ordini professionali di settore, il segretario regionale dei Dem, ha illustrato il piano di battaglia nazionale che il partito ha intenzione di seguire per difendere la sanità pubblica.