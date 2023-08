Cosenza, ruba in casa e poi un’auto: rintracciato e denunciato un pregiudicato

COSENZA – Ieri una volante della Polizia di Cosenza ha denunciato in stato di libertà, per furto in appartamento e furto d’auto, una persona con precedenti di polizia. Il ladro si è reso prima responsabile di furto in appartamento nel centro città e successivamente di un furto d’auto. In seguito alle indagini svolte da personale della Squadra Volante è stato identificata come l’autore dei reati, e rintracciato nelle adiacenze della propria abitazione. Rinvenuta anche l’auto rubata dall’uomo. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

- Pubblicità sky-