Cosenza, ruba casco con camera GoPro a un giovane in monopattino. La polizia lo restituisce

COSENZA – La Squadra Volante della Questura di Cosenza ha identificato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un individuo responsabile del reato di rapina. L’uomo aveva sottratto un casco, munito di camera GoPro, ad un giovane che stava circolava a bordo di un monopattino per le vie della città. L’individuo, dopo averlo bloccato, aveva afferrato il casco del giovane e poi, dopo averlo strattonato con violenza, era riuscito a slacciarlo per poi dileguarsi a bordo di autovettura. II casco con la telecamera è stato recuperato e restituito al giovane e l’uomo identificato e denunciato.

