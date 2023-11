COSENZA – Tecnici al lavoro per riparare una condotta idrica letteralmente esplosa su via Popilia attorno all’ora di pranzo. Come comunicato dall’assessore Sconosciuto, la rottura sarebbe stata accidentale e provocata durante alcuni lavori effettuati dall’Enel nella zona. Per consentire la riparazione in sicurezza e la successiva messa in funzione, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e a breve sarà interrotto il sevizio idrico su tutta via Popilia e anche Viale Parco.

