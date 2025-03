Cosenza: ritorna il B-Book Festival alla Città dei ragazzi, favorire la lettura e contrastare la povertà educativa

- Advertisement -

COSENZA – Dal 6 al 9 aprile prossimi, la Città dei Ragazzi ospiterà il “B-Book Festival – un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi”. La nona edizione del festival, organizzato dalla cooperativa delle donne, dalla cooperativa Don Bosco e da TECA srl, con il contributo della Fondazione CARICAL e nell’ambito del progetto “Edu Hub” è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Al centro di questa edizione gli incontri con gli autori, la formazione per gli insegnanti e l’accoglienza per gli studenti delle scuole che arrivano da fuori provincia.

La Città dei Ragazzi si conferma così polo culturale ed educativo per giovani e giovanissimi, impegnata a contrastare, quotidianamente, la povertà educativa. Purtroppo, la Calabria è maglia nera nella graduatoria delle regioni per percentuale di lettori, penultima secondo gli ultimi dati ISTAT e tra le regioni italiane con i tassi più elevati di abbandono scolastico, ben oltre la media nazionale.