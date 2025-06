Cosenza riscopre la sua storia: nuove targhe nel centro storico grazie al Rotary

- Advertisement -

COSENZA – Due nuove targhe toponomastiche arricchiscono da oggi il centro storico di Cosenza, grazie al gesto simbolico ma concreto del Rotary Club Cosenza Telesio. Questa mattina sono state ufficialmente scoperte le targhe di Piazza San Giovanni Gerosolomitano e via Galeazzo di Tarsia, donate alla città dal club presieduto dall’ing. Eugenio Rogano.

“Ringrazio il Rotary Club Cosenza Telesio per questo ennesimo atto di vicinanza alla mia amministrazione e alla città – ha affermato il sindaco Caruso –. Il centro storico è per me la parte più importante di Cosenza, perché rappresenta le nostre radici e deve tornare ad esserne il cuore pulsante. Ed è in questa direzione che stiamo agendo con forza”. Il primo cittadino ha ricordato i numerosi interventi già messi in campo nel cuore antico della città, con oltre 100 milioni di euro investiti tra il Piano Periferie, Agenda Urbana 1 e CIS. “Abbiamo superato persino i finanziamenti, pure cospicui, dell’epoca di Giacomo Mancini senior – ha sottolineato –. E portato nel centro storico l’Università della Calabria, realizzando il sogno di molti miei predecessori”.

Presto l’inaugurazione della Villa Vecchia

Caruso ha inoltre annunciato che “nei prossimi giorni inaugureremo la Villa Vecchia, restaurata e rigenerata, un altro tassello del nostro lavoro. E mentre nel centro storico riportiamo cultura e vita, non dimentichiamo le periferie: via Popilia, San Vito, Serra Spiga sono oggi cantieri attivi, trasformati da 14 milioni di euro di investimenti che stanno cambiando il volto della città”. Il sindaco ha poi espresso profonda gratitudine al presidente Rogano e a tutto il Rotary cittadino, sottolineando come il Club rappresenti “un fiorire di attività brillanti, preziose, che arricchiscono il nostro territorio e stringono in un abbraccio affettuoso tutta la comunità”.

Il presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, Eugenio Rogano, ha ringraziato a sua volta il sindaco per la costante attenzione e partecipazione alle iniziative del club. “Questa manifestazione – ha spiegato – conclude simbolicamente il mio anno rotariano, che si chiuderà il 30 giugno. Insieme al past president Pierpaolo Ziccarelli, ideatore del progetto, abbiamo voluto lasciare un segno. Le targhe possono sembrare un gesto piccolo, ma se oggi ci sono è perché qualcuno si è preso cura di farle esistere. E se non ci fossero state, qualcosa sarebbe mancato”.