Cosenza, riqualificazione e manutenzione di via Popilia: pubblicata la gara per l’appalto

COSENZA – Il settore lavori pubblici del comune di Cosenza ha pubblicato la gara europea, a procedura telematica negoziata, per l’appalto dei lavori di manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari di via Popilia. Il bando di gara è pubblicato sull’albo on line. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica “acquisti in rete PA”

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad un milione 180 mila euro. La gara a procedura telematica negoziata scade il prossimo 31 agosto.

Nei giorni scorsi la Giunta municipale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha preso atto e approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari di via Popilia che rientrano nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche 2022-2024, e nella Missione 5 del PNRR.