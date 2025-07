Cosenza, riqualificazione di Piazza Cappello. Alimena risponde alle perplessità sollevate sul progetto

- Advertisement -

COSENZA – «In seguito all’annuncio dell’approvazione in Giunta del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la riqualificazione di Piazza P. Cappello, e in qualità di Consigliere delegato dal Sindaco Franz Caruso all’attuazione del programma Agenda Urbana 21/27, è mia premura rispondere alle domande e alle perplessità sollevate dalla cittadinanza in merito al suddetto progetto». È quanto scrive in una nota Francesco Alimena, Consigliere Delegato Agenda Urbana del Comune di Cosenza sul progetto che prevede un importo totale di 1,6 milioni di euro e finalizzato alla rigenerazione urbana di tutto il contesto nel quale la piazza è inserita, attraverso la valorizzazione degli spazi attigui e degli edifici prospicienti.

DIP non costituisce il progetto definitivo di Piazza Cappello

«Premesso che è doveroso ringraziare il Sindaco per aver ben accolto la richiesta degli abitanti della zona est della Città di individuare tale zona come strategia per la nuova Agenda Urbana (includente oltre a Piazza P. Cappello, Piazza XXV Luglio e la scalinata dei Leoni) preciso quanto segue: il DIP fornisce l’indicazione di massima ai progettisti ma non costituisce il progetto definitivo e ciò che si osserva nelle immagini che lo illustrano non sono l’esatta rappresentazione della futura Piazza; inoltre è da tenersi in conto che tutti gli interventi di Agenda Urbana passano necessariamente da una fase di co-progettazione che vedrà coinvolti attivamente i portatori di interesse (abitanti, fruitori dei luoghi interessati, attività economiche e produttive, associazioni, etc.)».

Soprintendenza della provincia guiderà gli interventi

«Di più, sull’area sopracitata insiste il vincolo “Cosenza Nuova” della Soprintendenza ABAP della Provincia di Cosenza che guiderà gli interventi su tutto l’ex-quartiere Michele Bianchi, che – superati i suoi 70 anni – fa ormai parte del patrimonio storico della città da preservare e valorizzare. Inoltre, è pervenuta all’attenzione del Sindaco una petizione proprio per la messa in sicurezza di Piazza P. Cappello da parte di rappresentanti di classe degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado G.B. Vico, residenti, cittadini e frequentatori della zona, che segnalano lo stato di degrado e pericolo in cui versa la piazza antistante l’istituto, richiedendo interventi strutturali e duraturi. Per concludere, e rassicurare tutte e tutti, la cura e l’ascolto dei dirigenti e dei funzionari del Settore 7 Centro Storico (CIS, Agenda Urbana, Contratti di Quartiere) sono sempre stati condizioni imprescindibili, come i fatti dimostrano, e continueranno ad esserlo per il futuro.»