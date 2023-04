Cosenza: riqualificazione Bosco De Nicola, Minutolo: «soddisfatti, progetto ideato da noi»

COSENZA – “Ci si avvia finalmente verso la fine di un lungo cammino iniziato quattro anni fa allorquando convocai, a distanza di qualche mese, due assemblee popolari nel salone parrocchiale di Santa Maria madre della Chiesa che registrarono la partecipazione di centinaia di cittadini”. Così dichiara in una nota Piero Minutolo, presidente dell’associazione “Io partecipiamo” ed ex Sindaco di Cosenza.

“In quella sede venne illustrata, anche con l’ausilio di slide, l’idea progetto dell’associazione politico-culturale ‘Io partecipiamo’ elaborata e messa su carta a titolo gratuito dagli architetti Elena Caferro, Franco Scarcello, Fulvio Terzi ed integrata da una relazione dell’agronomo dr. Paolo Dodaro nella quale venivano indicate le specie arboree da piantumare per ottenere il potenziamento del verde esistente.

L’elaborato, dopo aver raccolto le indicazioni dei cittadini, fu consegnato al Sindaco pro tempore Mario Occhiuto nel mese di giugno del 2020 insieme ad una petizione popolare promossa dall’associazione ‘Io partecipiamo’ sottoscritta da 535 cittadini contenente anche l’indicazione di POR Calabria – Agenda Urbana quale fonte di finanziamento delle opere da realizzare.

Nel mese di luglio del 2021 la giunta municipale approvò il progetto di massima utilizzando, per come da noi suggerito, parte dei finanziamenti di Agenda urbana.

Salutiamo pertanto con orgoglio e viva soddisfazione la notizia dell’avvenuta consegna dei lavori di riqualificazione di alcune aree inutilizzate di Bosco de Nicola comprese tra Santa Maria Madre della Chiesa, viale Cosmai, Scuola scuola elementare Mattia Preti, asilo nido via Livatino e via Francesco Serrago alla ditta vincitrice della gara indetta dall’attuale amministrazione. A breve, dunque, in questi luoghi bambini, giovani e anziani, non solo del quartiere ma dell’intera area urbana, potranno svolgere attività ludiche e sportive.

La nostra associazione – ha concluso Piero Minutolo – grazie al supporto di valorosi e generosi professionisti – ha sperimentato, caso unico in Calabria, una progettazione ideata ed elaborata dal basso che presto determinerà la trasformazione e la riqualificazione di un territorio posto al centro dell’area urbana, non solo per decisione calata dall’alto, ma per volontà di tanti cittadini che hanno creduto nella nostra iniziativa e sono riusciti ad ottenere ascolto e capacità di risposta sia dalla precedente che dall’attuale amministrazione dando vita così ad una virtuosa e concreta testimonianza di cittadinanza attiva.”