Cosenza, ripristinata l’illuminazione pubblica in diverse zone nel centro storico

COSENZA – Mentre corso Telesio ieri sera è ripiombata nel buio, per circa mezz’ora a causa di un guasto generale verificatosi intorno alle 21, segnalato e riparato in circa mezz’ora dai tecnici di Enel, a Cosenza, il centro storico ritorna illuminato. Numerosi infatti sono stati i lavori di ripristino da parte dei tecnici del Comune di Cosenza agli impianti pubblici.

In particolare sono stati eseguiti interventi su via Siniscalchi, la strada che sale dal teatro Rendano di Cosenza ma anche lungo via Petrarca e fino a Portapiana. L’assessore del Comune di Cosenza, Francesco De Cicco, che ha supervisionato i lavori, spiega che gli impianti sono tornati funzionanti anche sull’ultimo tratto di strada del Castello Svevo.