Cosenza, ripartono nel 2024 le ludoteche comunali: l’annuncio del sindaco Caruso

COSENZA – “Ripartono le ludoteche comunali. Un obiettivo che abbiamo inseguito e centrato ritenendolo un servizio di assoluto valore e valenza soprattutto per alcune realtà particolarmente complesse e vulnerabili del nostro tessuto urbano”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che annuncia l’indizione delle procedure per l’affidamento della gestione del servizio, su cui mai è calato il sipario e per il quale si è spesa l’intera amministrazione comunale con l’obiettivo di assicurare la riapertura delle ludoteche, intese come spazi di crescita e cultura civile. In particolare sulla questione, apparsa sin da subito assai delicata, sono stati attivati diversi tavoli tecnici e di confronto alla presenza degli assessori Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto e dei consiglieri comunali Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, spesso anche con le organizzazioni sindacali, che hanno seguito con puntiglio, insieme al sindaco Franz Caruso ogni procedura ed atto messo in campo.

“Seppur ritenute dallo Stato un servizio non essenziale che, quindi, un Comune in dissesto come quello da noi ereditato, avrebbe dovuto tagliare – prosegue Franz Caruso – siamo riusciti con non poco sforzo e tanta determinazione a confermarlo per il prossimo anno. Abbiamo in sostanza, reperito i fondi necessari individuando un percorso adeguato che abbiamo perseguito tenacemente grazie alla collaborazione ed all’ottimo lavoro svolto anche dai dirigenti comunali Matilde Fittante e Giuseppe Bruno che ringrazio. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare continuità ad un’attività d’ interesse pubblico, che si configura come un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione che contribuisce alla formazione del bambino e del ragazzo, inserendosi a pieno titolo, quindi, nella rete dei servizi socio-culturali ed educativi del Comune. E’ questo ciò che mi interessa e che interessa ai nostri concittadini che non si fanno certo ammaliare dal canto di sirene che fino a ieri, anche per questa problematica, anziché dare un contributo di idee e di proposte hanno solo puntato il dito e fatto polemiche”.

“Sancire oggi la riapertura delle ludoteche – conclude il sindaco Franz Caruso – è uno dei modi migliori per prepararsi ai festeggiamenti natalizi”.