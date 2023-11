Cosenza, ripartono gli incontri sulle problematiche dell’età evolutiva

COSENZA – Prosegue la campagna di promozione del benessere e di sensibilizzazione verso i temi della prevenzione portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. Dopo il successo del ciclo di incontri dello scorso mese di Giugno, l’assessore alla salute Maria Teresa De Marco ha inteso organizzare una serie di nuovi momenti di riflessione che terranno banco per tutto Novembre, con particolare riferimento al benessere nell’età evolutiva. I riflettori saranno accessi su alcune problematiche e disturbi specifici dell’età adolescenziale dalla dislessia e DSA alla Balbuzie, dalle dipendenze alle problematiche del sonno su cui sono stati chiamati ad intervenire medici e professionisti del settore.

“La prevenzione – affermano in un nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco – rappresenta uno strumento indispensabile per la promozione della salute, soprattutto per alcune patologie. Sulla base di questa convinzione è stata avviata un’azione amministrativa decisa che ci ha fatto raggiungere già importanti traguardi individuabili facilmente, solo per fare pochi esempi, nella realizzazione di una città finalmente cardioprotetta con l’installazione di ben dodici defibrillatori, e nella istituzione a Cosenza del Cafè Alzheimer”.

“Su questa strada si sta proseguendo speditamente – concludono il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco – ed oggi, dopo il mese del benessere a tavola che abbiamo chiuso a Giugno, ci interessiamo di alcune problematiche specifiche dell’età evolutiva perché i giovani rappresentano il nostro futuro. Su di essi, pertanto, è necessario investire di più e meglio per la promozione del loro benessere, migliorando la qualità dell’offerta di interventi di sostegno in caso di situazioni a rischio e di tutela/cura in caso di necessità”.

Il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri con medici specialisti aperti ai cittadini per promuovere anche un’interlocuzione diretta medico-paziente, è fissato per giovedì prossimo, 9 novembre, alle ore 17 presso il Museo dei Brettii e degli Enotri sul tema “Dislessia e DSA: disturbi specifici dell’apprendimento, scuola e sanità per favorire il benessere degli studenti”. Ne discuteranno Loredana Giannicola, Dirigente Ambito Territoriale di Cosenza, Caterina Iannuzzi, responsabile UONPIA di Rende e Teresa D’Andrea presidente dell’associazione “Potenziamenti”. All’iniziativa, moderata da Sofia Vetere, parteciperanno il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco.

Nel calendario delle iniziative è, poi, previsto per martedì 14 novembre la trattazione del tema “Balbuzie”, il 21 ed il 28 novembre si discuterà, quindi, di “Dipendenze: alimentari, sostanze e tecnologiche” e de “Il sonno degli adolescenti: la tempesta perfetta. Raccomandazioni internazionali, bisogni insoddisfatti e strategie d’intervento”.