Cosenza, riparte la pulizia degli argini dei fiumi: «preveniamo possibili esondazioni»

COSENZA – Sono ripartiti questa mattina dal Campagnano, i lavori di pulizia degli alvei e degli argini dei fiumi previsti all’interno di un Protocollo d’Intesa firmato nello scorso mese di ottobre dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, con il commissario straordinario di Calabria Verde, dott. Giuseppe Oliva.

“Come si ricorderà l’intervento di ripristino e pulizia delle aree spondali dei fiumi cittadini era stato lasciato in sospeso per diverso tempo da Calabria Verde – afferma il sindaco Franz Caruso – costringendomi a chiederne la ripresa immediata, a seguito delle avverse condizioni metereologiche che ne avevano ingrossato le acque. Una richiesta subito accolta da Calabria Verde e dall’assessore regionale, Gianluca Gallo, che ringrazio”.

“Ho ritenuto di estrema importanza – prosegue il sindaco Franz Caruso – far proseguire i lavori avviati e, soprattutto, il completamento, nel più breve tempo possibile, dell’imponente operazioni di bonifica e di pulitura dei nostri fiumi, al fine di garantire non solo il ripristino del decoro urbano, deturpato in molte zone abbandonate da anni, ma anche e soprattutto sicurezza ai nostri concittadini. I nostri corsi d’acqua, infatti, sono in molte zone stretti e ripidi e quindi necessitano, per prevenire possibili fenomeni di esondazione, di interventi specifici e, in molti casi, straordinari attesa la deprecabile condizione in cui versavano, rappresentando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. La preoccupazione è data, soprattutto, dalle piogge di intensa densità, a cui ultimamente abbiamo assistito in diverse occasioni”.

“Ovviamente – conclude il Primo Cittadino – gli interventi di pulizia, seguiti e monitorati scrupolosamente dall’assessore Pasquale Sconosciuto, che si stanno mettendo in campo, garantiscono la giusta e dovuta tutela delle specie faunistiche annidate sugli argini dei fiumi”.