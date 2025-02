Cosenza, rinviata la campagna nazionale “C’è posto per te” prevista a piazza del Bruzi

- Advertisement -

COSENZA – Attraverso una nota la Regione ha comunicato che è stata rinviata la campagna nazionale info desk, workshop, orientamento e recruiting, “C’è posto per te”, prevista originariamente per il 26 e il 27 febbraio in Piazza dei Bruzi a Cosenza. L’iniziativa, promossa da Sviluppo lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e realizzata in Calabria grazie alla collaborazione della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro -, Fondazione consulenti del Lavoro, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed, sarà riprogrammata in altra data.

“‘C’è posto per te'” nasce con l’obiettivo di fornire uno spaccato sulle opportunità che il Ministero del Lavoro, le Regioni e le aziende offrono a chi è alla ricerca di lavoro, a chi vuole migliorare le proprie competenze ed a chi vorrebbe specializzarsi in un settore specifico e non conosce le opportunità esistenti. Si tratta di un format innovativo basato su informazione, orientamento e networking. In ogni tappa, il truck sarà attivo per due giorni, con una prima presentazione istituzionale seguita da attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche: “Conosco e mi conosco, consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro; Mi preparo, tecniche di ricerca del lavoro; Mi miglioro, sviluppo di competenze e personal branding e Mi propongo, incontri diretti con aziende e recruiter. Non resta adesso che aspettare la definizione delle nuove date.