Cosenza, rinnovo patenti speciali: l’Asp si impegna a ridurre i tempi di attesa

COSENZA – Importante accordo raggiunto tra l’ASP Cosenza e la Sezione Territoriale ANGLAT di Cosenza, riguardo le prenotazioni delle visite mediche presso la commissione Patenti Speciali, per le persone con patologie gravi.

Il 5 settembre, si è tenuto l’incontro tra la Direzione ASP di Cosenza e la Sezione Territoriale ANGLAT del territorio, in merito alle lunghe liste di attesa per l’utenza con disabilità che deve rinnovare la loro patente di guida. Tale problematica è figlia dei due anni di pandemia vissuti che ha provocato un accumulo consistente delle patenti da rinnovare, situazione diffusa non solamente a Cosenza, ma anche in diverse parti d’Italia.

Importante è rassicurante è stato l’impegno assunto dal dott. Antonio Graziano, Direttore Generale e dell’ASP Tutta, ad intervenire per risolvere le criticità esistenti al fine di garantire agli utenti l’accesso in tempi brevi alle prenotazioni e contemporaneamente, a intervenire sulle liste di attesa implementando, ove necessario, le visite mediche, con sedute straordinarie.

Inoltre, nell’incontro si sono poste le basi per rafforzare la sinergia e collaborazione in essere dal 2010 con l’ANGLAT di Cosenza che è presente costantemente a supporto della Commissione Medica Locale (CML) Patenti e dell’utenza con disabilità, con il progetto del “Simulatore di Guida” e con il continuo supporto in Commissione in piena coerenza con l’art. 25, comma 2 della legge 114/2014.

L’avvocato Maurizio Simone, Presidente ANGLAT di Cosenza ha voluto ringraziare il Direttore Generale ASP per gli impegni assunti, confermando non solo la piena disponibilità a rafforzare la sinergia ma soprattutto a mettere in campo anche ulteriori servizi che potranno qualificare sempre più le attività della Commissione Patenti.