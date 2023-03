Cosenza, rimosse le sculture in ferro dedicate al compianto Sergio Cosmai

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, lo aveva annunciato nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni in ricordo dell’ex direttore del carcere di Cosenza. Sono state pertanto rimosse le sculture in ferro, le tre ombre giganti dell’artista Maurizio Orrico, collocate nella rotonda della via che porta il nome di Sergio Cosmai, al confine tra Cosenza e Rende. Le tre sculture erano state collocate diversi anni fa, e inaugurate il 9 marzo 2013, in occasione di una manifestazione promossa per ricordare il funzionario dello Stato ucciso dalla ‘ndrangheta.

Sculture che però, nel corso del tempo, avevano iniziato a deteriorarsi e ad arrugginirsi. La struttura, sempre in ferro, che invece circondava per intero la rotonda stradale, era stata precedentemente rimossa a seguito di un tragico incidente stradale costato la vita a due giovani cosentini ad ottobre del 2013, Salvatore Candido e Salvatore Altomare.