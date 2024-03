Cosenza, rilascio passaporti: attiva l’agenda prioritaria per le urgenze – Come funziona

COSENZA – Più volte abbiamo evidenziato le difficoltà dei cittadini per ottenere i passaporti in Questura, negli ultimi tempi, con liste di attesa così lunghe da rendere l’emergenza una normalità. Difficoltà soprattutto per chi deve partire ed ha una data di prenotazione lonatana rispetto a quella di partenza. Su indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata attivata una nuova procedura per la richiesta del Passaporto, denominata “agenda prioritaria”, che si affianca a quella ordinaria, accedendo all’opzione su piattaforma “appuntamenti prioritari”.

Rilascio passaporti: l’agenda prioritaria

Con tale procedura, l’utente avrà la possibilità di usufruire di questa ulteriore alternativa, accedendo alla piattaforma e prenotando sulla stessa la data dell’urgenza, nelle giornate indicate e per gli orari previsti. L’utente potrà in tal caso presentarsi presso la Questura dove gli Agenti provvederanno a verificare la documentazione che attesti la priorità, cosicchè tale richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata. A tal proposito è stato previsto l’implemento di altri due giorni di apertura al pubblico , previa prenotazione in “Urgenza”, nei giorni di martedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e di giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30, oltre a quanto già previsto per la trattazione ordinaria per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Qualora dovessero esserci difficoltà nella prenotazione, l’utente potrà recarsi direttamente allo sportello al fine di ottenere indicazioni su come ottenere il passaporto. Ulteriore contributo è stato garantito dalla presenza di personale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) che provvede a dare informazioni e a verificare l’esatta compilazione della documentazione. Si ricorda alla cittadinanza che è possibile prenotare un appuntamento collegandosi attraverso il sito https://passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE.