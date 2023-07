Cosenza: rifiuti ‘riposano’ davanti al cimitero. Televisori e materassi in mezzo a sfalci e potature

COSENZA – Scene di ordinaria inciviltà a Cosenza e ancora una volta siamo nell’area cimiteriale di colle Mussano, a Cosenza. E’ stato un utente a segnalare la presenza di una vera e propria discarica a b, davanti al cancello laterale della struttura cimiteriale.

“una situazione vergognosa – scrive – e ci sono persino i pezzi di una griglia per i waffle. Quindi è evidente che la spazzatura la portano proprio da casa qui per abbandonarla vicino al luogo in cui riposano i defunti”. Non è la prima volta che l’area cimiteriale viene utilizzata come luogo di abbandono per spazzatura di ogni tipo. Anche le strade che portano al cimitero sono utilizzate spesso dagli incivili per scaricare i propri rifiuti.