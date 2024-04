COSENZA – La Commissione Cultura del Comune di Cosenza, riunitasi sotto la presidenza del consigliere Domenico Frammartino ha dedicato una apposita seduta al centenario del grande poeta e scrittore Francesco Leonetti, uno dei maggiori intellettuali del novecento letterario italiano, nato a Cosenza nel 1924 e scomparso a Milano nel 2017.

Nell’introdurre i lavori, il presidente Frammartino ha tratteggiato la figura di Leonetti segnalando che sono previste al riguardo nel 2024, per i 100 anni dalla nascita, diverse manifestazioni celebrative su Milano e Pavia. E’ stata l’occasione per ricordarne alcuni momenti fondamentali della biografia, dalla partecipazione a riviste come Officina (con Roversi) e Il Menabò, alle raccolte poetiche, dalle partecipazioni in film di Pasolini (Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e Uccellini, Cosa sono le nuvole) e di Liliana Cavani (I Cannibali) alle opere narrative e critiche.

Il presidente ha in proposito illustrato alla Commissione l’istanza della poetessa Silvana Palazzo, diretta parente di Leonetti, sull’opportunità che allo stesso Leonetti possa esser data visibilità nella toponomastica cittadina. E’ intervenuto anche il giornalista Amedeo Furfaro che si è soffermato sulle radici sia anagrafiche che culturali di Leonetti nel capoluogo bruzio. L’avv. Francesco Martire, direttore del periodico “La Sila”, anch’egli presente ai lavori, ha sottolineato l’esigenza di mettere in risalto i grandi poeti cosentini nello stradario urbano. Al riguardo la consigliera Bianca Rende ha sottolineato come la toponomastica costituisca uno dei segnali distintivi dell’identità urbana mentre dal canto suo il consigliere Francesco Graziadio ha auspicato che la mappa della città possa in futuro veder rappresentati i maggiori poeti cosentini in spazi dedicati. La Commissione sottoporrà al Sindaco di Cosenza la proposta di intitolare una strada a Francesco Leonetti auspicando altresì ogni altra iniziativa che avvalori l’immagine di Cosenza Atene della Calabria, grazie anche all’opera di uno dei suoi figli che le ha dato così grande lustro sulla scena letteraria del novecento.