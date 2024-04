Cosenza ricorda il giovane Gabriele Greco: psicologo e musicista cosentino morto nel 2023

COSENZA – “Con profondo rispetto ed ammirazione, annunciamo con emozione la prima edizione del Memorial “Gabriele Greco – GBR”, un evento dedicato alla celebrazione della vita di Gabriele, un professionista psicologo, un ed un talentuoso compositore la cui passione ha toccato le vite di molti.

Il Memorial si terrà domani, 25 Aprile alle ore 10 presso la “Villa Vecchia” di Cosenza e vedrà la partecipazione di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di essere stati toccati dal suo operato. Sarà un’occasione per condividere storie, musica e ricordi, celebrando l’impatto duraturo di Gabriele sulla nostra comunità. Insieme, possiamo continuare a tenere con noi il suo sorriso”.

Gabriele è deceduto lo scorso 25 aprile ad Aversa, a soli 29 anni, dopo un malore che gli è stato fatale. Avrebbe accusato forti dolori alla testa e nonostante la corsa all’ospedale Moscati, per lui non c’è stato nulla da fare. Un ragazzo descritto da tutti come gentile, onesto, benvoluto. Don Dario De Paola, ha ricordato Gabriele come «un giovane bravo, perbene e disponibile con tutti, specie con i più deboli».