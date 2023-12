Cosenza, riconosciuti i debiti fuori bilancio. ‘Agenda Urbana’ chiusa con 11 cantieri

COSENZA – Ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi. Una breve seduta, presieduta da Giiuseppe Mazzuca, e nel corso della quale il civico consesso ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti. Il Consiglio ha poi riconosciuto alcuni debiti fuori bilancio, in particolare quelli a favore della ditta ID.GO srl e MEDLABOR e quelli derivanti da consumi energetici (gas ed energia elettrica).

Rinviato, per mancanza del parere del Collegio dei revisori dei conti, il riconoscimento dei debiti a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il civico consesso ha deciso anche il rinvio dell’ultimo punto all’ordine del giorno, vale a dire la cessione a titolo oneroso, dal Comune all’ASP, del Complesso Immobiliare di Via degli Stadi, per la realizzazione delle Centrali Operative per l’emergenza ed altri servizi territoriali e comprensoriali.

La seduta è stata dichiarata aperta dal Presidente Mazzuca dopo l’appello che per la temporanea indisponibilità del segretario generale Virginia Milano, costretta a disertare l’aula a causa dell’influenza, è stato fatto dal dirigente Francesco Giovinazzo che ha svolto le funzioni di vice segretario generale.

Sul punto si è registrata la presa di posizione del consigliere Mimmo Frammartino che, parlando per fatto personale, ha abbandonato l’aula “per ragioni di coerenza” . Frammartino ha spiegato all’aula, prima di abbandonare i lavori del Consiglio, di aver prodotto, quando il dottor Giovinazzo era dirigente al bilancio, una richiesta di accesso agli atti rimasta senza risposta. “Non riconosco pertanto legittimità – ha detto il consigliere Frammartino – a chi oggi è chiamato a svolgere una importante funzione come quella svolta abitualmente dal segretario generale, ma non ha inteso a suo tempo dar seguito alla richiesta legittima di un consigliere comunale”. Con Frammartino ha concordato subito dopo il consigliere Roberto Sacco che lo ha seguito nell’abbandonare l’aula.

Subito dopo il Presidente Mazzuca ha posto in votazione, essendo la pratica già approvata dalla competente commissione consiliare, il primo punto all’ordine del giorno – la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche – vale a dire delle società nelle quali il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette. La ricognizione è stata approvato con il voto favorevole di 17 consiglieri e l’astensione dei consiglieri Ivana Lucanto, Michelangelo Spataro e Alfredo Dodaro.

Subito dopo, l’aula ha osservato, su proposta del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, un minuto di raccoglimento per la scomparsa del dottor Antonio Costantini, storico dirigente al bilancio del Comune di Cosenza del quale è stato per lungo tempo direttore di ragioneria, in pensione dal 1996 e scomparso ieri all’età di 81 anni.

Si è poi passati all’illustrazione, da parte del Dirigente del Settore Bilancio Giuseppe Bruno, dei punti riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Bruno ha ricordato che i debiti fuori bilancio hanno riguardato in particolare la progettazione e la realizzazione della pubblicità per l’edizione 2022 della Fiera di San Giuseppe (affidata alla ditta ID.Go srl) e, sempre per lo stesso evento, la realizzazione dell’illuminazione artistica, affidata alla ditta MEDLABOR srl. Il dirigente al Bilancio Giuseppe Bruno ha spiegato che “la prestazione è stata resa e che ineccepibile appare il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti delle due ditte che, tra l’altro, attraverso un atto transattivo, sono addivenute alla volontà di accordare all’Amministrazione un ulteriore ribasso del 10% a fronte dell’adozione degli atti amministrativi necessari a soddisfare la loro pretesa creditoria”. Bruno ha inoltre sottolineato che “con il riconoscimento del debito fuori bilancio si è ritenuto necessario evitare un contenzioso con i fornitori che avrebbe gravato l’Amministrazione comunale di ulteriori oneri, ritenuto che, in assenza di un previo impegno di spesa in bilancio, sussistono comunque, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.267 del 2000. Il dirigente Bruno ha poi dato lettura, sulla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle due ditte, del parere del collegio dei revisori dei conti. Parere favorevole, ma condizionato.

Con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da consumi energetici, il dirigente del settore Bilancio Giuseppe Bruno ha poi illustrato la proposta, sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale, di riconoscimento del debito nei confronti di Enel Energia per consumi energetici (gas ed energia elettrica) per gli anni 2020,2021 e 2022 con imputazione al capitolo di bilancio 8813/0, annualità 2023, motivandola con il fatto che l’Ente si è trovato a sostenere una spesa per l’energia che ha risentito in maniera esponenziale degli aumenti registratisi negli ultimi anni. Anche su questo punto il dirigente Bruno ha dato lettura in aula del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

Dopo l’illustrazione dei punti da parte del dirigente Bruno, ha chiesto di intervenire il Presidente della commissione consiliare Bilancio, Gianfranco Tinto, che ha ringraziato Giuseppe Bruno per l’esaustività del suo intervento, ricordando anche l’iter che le pratiche hanno seguito durante i lavori in commissione conclusisi con una votazione favorevole. I due punti all’ordine del giorno sono stati posti in votazione singolarmente ed hanno riportato il voto favorevole, all’unanimità, di tutta la maggioranza (al momento del voto i banchi della minoranza sono rimasti vuoti).

Al termine della votazione, il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha dato comunicazione del passaggio del consigliere Gianfranco Tinto dal gruppo del PD al gruppo di nuova costituzione, “Democrazia e Partecipazione” di cui già fanno parte i consiglieri Francesco Graziadio e Aldo Trecroci. Il consigliere Tinto ha nel successivo intervento ringraziato i suoi “ex compagni di viaggio” “per essermi stati vicino e per l’esperienza che ho maturato insieme a loro”, così come ha rivolto un ringraziamento ai suoi “nuovi compagni di viaggio”. Ha poi concluso il suo intervento augurandosi, sempre nell’alveo della maggioranza, “di fare di tutto per portare avanti le istanze della città”.

Chiuso ufficialmente il programma di Agenda Urbana

Ha poi chiesto di parlare il capogruppo del PD Francesco Alimena, comunicando all’aula la chiusura ufficiale del programma di Agenda Urbana. “Questa Amministrazione – ha detto Alimena – in 24 mesi ha terminato questo grande progetto. In questo momento ci sono 11 cantieri completati all’80% e funzionali al 100%, per una spesa complessiva di 12 milioni di euro e 12 imprese che stanno aprendo nel centro storico, una delle quali proprio ieri, la Galleria Elledi ha aperto i battenti, e 19 associazioni finanziate con altri due milioni di euro. Abbiamo speso 650 mila euro per le imprese e un milione e 300 mila euro per le associazioni. L’obiettivo – ha aggiunto il consigliere Francesco Alimena – è sempre stato rendere la nostra città e gli insediamenti della comunità cittadina inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.

Ha poi ringraziato l’intero settore 11 del comune di Cosenza, in particolare la dirigente Rino, l’ingegnere Maria Colucci, il Dott.Giuseppe Martino, il project manager, ing. Luigi Zinno, tutti i supporti al Rup, ma anche i 20 progettisti e le 10 imprese. Un ringraziamento è stato rivolto da Alimena anche ai settori 13 e 2 del Comune di Cosenza. Un ulteriore ringraziamento il capogruppo del PD ha rivolto “al Consiglio comunale nella sua interezza, che ha sempre votato all’unanimità le pratiche di Agenda Urbana, e alla Giunta e al Sindaco Franz Caruso senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Tanto vi dovevo come delegato all’attuazione di Agenda urbana Cosenza Rende 2014-20”.

Poi Alimena ha raccontato i risultati finali di Agenda Urbana con alcuni numeri. “Agenda Urbana si inscrive in Agenda 2030 dell’ONU e precisamente all’Obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili). Questa Amministrazione ha centrato tutti e 7 i punti dell’11° obiettivo di Agenda Urbana. E cioè, per il diritto all’abitare, oggi conta 5 nuovi alloggi a Santa Lucia, 8 nuovi alloggi a Palazzo Marini Serra e 32 alloggi precedentemente assegnati, completamente ristrutturati ed efficientati. Per garantire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, accessibili e sostenibili è stata realizzata la passerella ciclopedonale accessibile anche alle persone con disabilità tra i parchi urbani di Cosenza e Rende (parco Nicholas Green e parco Robinson).

Per potenziare un’urbanizzazione inclusiva abbiamo realizzato nuovi spazi di partecipazione a Donnici, Bosco De Nicola, a Casa delle Culture, a San Gaetano e al Cinema Tieri. Con riferimento a questi ultimi tre spazi si è perseguito l’obiettivo di proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale della città. Riapriranno in versione 2.0 la Casa delle Culture come sede di imprese culturali e creative, il Laboratorio di San Gaetano come come spazio di coworking e il Cinema Teatro Tieri con auditorium all’aperto nel verde sempre accessibile. Grazie agli aiuti di Agenda Urbana ai Sistemi Produttivi e all’Inclusione Sociale, sono state finanziate 12 imprese nel centro storico di Cosenza e 19 associazioni di welfare in tutta l’area urbana che ad oggi contano, tra gli altri, 3 persone avviate al lavoro a tempo indeterminato, 48 impegnate in un percorso di accrescimento competenze e 12 coinvolte nell’apprendere un mestiere. Per ridurre l’impatto ambientale negativo delle città, oggi, grazie al nuovo sistema di illuminazione del centro storico – ha detto ancora Alimena – abbiamo 100 mila euro di risparmio in bolletta all’anno e meno 80 tonnellate di emissioni di CO2 nel centro storico”. Nell’augurare a tutti buone feste di fine anno il consigliere Alimena ha poi dato appuntamento al 2024 per le inaugurazioni delle opere realizzate.

Prima della conclusione dei lavori del Consiglio comunale è intervenuto brevemente il Sindaco Franz Caruso che ha augurato a tutti un felice anno nuovo, esprimendo gratitudine “a tutti i consiglieri comunali, soprattutto a quelli della mia maggioranza, per i lavori svolti in questo anno e che si concretizzano anche oggi nell’approvazione di punti importanti”. Il Sindaco ha rivolto un ringraziamento ai Dirigenti Bruno e Giovinazzo e a tutti gli altri dirigenti del Comune. Eguale ringraziamento ha rivolto a tutti i dipendenti comunali, agli assessori della sua Giunta “per il lavoro svolto – ha detto – ed oggi concretizzatosi nell’approvazione di pratiche che sono un segnale che noi mandiamo alla città e agli imprenditori di questa città: chi lavora con la nostra Amministrazione non deve avere dubbi, sarà pagato. Auguri di buona fine dell’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle e di buon inizio del 2024”.