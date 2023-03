Cosenza, ricollocata la statua di San Francesco di Paola sul ponte Campagnano

COSENZA – È stata ricollocata e benedetta, questo pomeriggio, la statua di San Francesco di Paola, sul ponte Campagnano al confine tra Cosenza e Castrolibero, danneggiata a seguito di un tragico incidente stradale. L’evento si è tenuto alla presenza delle autorità religiose e istituzionali.

“La statua è stata presa in custodia da Michele Airaldi, artista settore marmi di Castrolibero, previa autorizzazione del Sindaco di Cosenza ha provveduto al restauro della statua e alla costruzione del nuovo basamento in marmo a titolo di totale devozione.

Hanno collaborato al recupero della stessa nel letto del fiume Campagnano i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza diretti dal Capo reparto e UPG Gianfranco Macrito e dalla collaborazione del Sig. Iaccino Luciano.

La statua era lì presente da oltre sessant’anni e ritenuta simbolo rilevante di accoglienza per tutti i cittadini che attraversano il ponte. Per gli abitanti il ponte è detto di San Francesco quindi da qui l’importanza dell’iniziativa effettuata. Si vuole restituire un simbolo storico ai cittadini e il tanto mancato segno della croce in prossimità della statua. A totale devozione di Michele Airaldi.”

Foto Francesco Greco