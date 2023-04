Cosenza, reti fognarie completamente abbandonate. Al via i lavori su via Marini Serra

COSENZA – “Chi controllava l’esecuzione dei lavori negli anni passati?”. E’ quanto chiede il Consorzio Valle Crati che ha convocato il nuovo gestore delle reti fognarie, subentrato da meno di due mesi, la società Kratos s.c.a.r.l., per definire il piano degli interventi della manutenzione straordinaria da effettuare sui comuni del Consorzio.

“Nella città di Cosenza abbiamo trovato una rete fognaria completamente abbandonata a se stessa – ha spiegato il presidente del consorzio, Granata – e priva di lavori significativi. A questo punto sorge spontanea una domanda: chi ha fatto i lavori di manutenzione negli anni passati e che ruolo hanno svolto il Dirigente e il responsabile del procedimento, sul controllo dei lavori relativi alla manutenzione delle reti fognarie della città di Cosenza?

Per questi motivi stiamo redigendo un’apposita relazione per individuare eventuali responsabilità per la gestione passata. Con la Kratos, abbiamo programmato una serie di interventi straordinari nella città di Cosenza, per ristabilire la corretta esecuzione dei lavori da effettuare, sotto il controllo del Direttore tecnico del Consorzio Valle Crati”.

Oggi intanti è previsto l’inizio dei lavori sula rete fognaria in Via G. Marini Serra nel centro storico di Cosenza.