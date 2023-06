Cosenza resta in B, la festa continua: cori e striscioni ad accogliere la squadra al Marulla

COSENZA – Accoglienza calorosa per la squadra al rientro da Brescia. Il Cosenza è tornato in città e ad attendere il pullman con i calciatori, mister Viali e lo staff rossoblù oggi pomeriggio, c’erano centinaia di tifosi. Cori, colori rosso e blu, striscioni per la festa del Cosenza, dopo il fine gara turbolento contro il Brescia che ha decretato la permanenza della squadra in Serie B.

Proprio il tecnico William Viali è stato tra i più acclamati e si è lasciato trascinare da selfie e abbracci, così come Meroni, autore del gol del pareggio ieri sera contro il Brescia che ha decretato la salvezza della squadra. Tutti i calciatori sono stati accolti con grande entusiasmo e non sono mancati gli abbracci e i momenti di emozione.