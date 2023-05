Cosenza, ‘Reset’: i familiari del pentito Porcaro «si dissociano dalla sua scelta di collaborare»

COSENZA – Nella giornata di oggi è pervenuta ai difensori avvocati Giorgia Greco e Tanja Argirò, una richiesta della signora Silvia Guido, allo stato imputata nel procedimento penale denominato convenzionalmente operazione Reset. “Da più settimane ormai è stata palesata e pubblicizzata attraverso giornali, media e social network la scelta di collaborare con la giustizia del Porcaro, ex coniuge di Silvia Guido nonché padre dei suoi tre figli. Da tale scelta, per come sopra rappresentato e per volontà della Guido e dei suoi figli, si dissociano i suoi più stretti familiari, non condividendola”.

I familiari: (Silvia Guido, Gabriele Porcaro, Giuseppe Porcaro e Roberto Pio Porcaro)