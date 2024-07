Cosenza, Rende e Unical: partito lo Sharing Mobility in città. Un coupon di 50 euro per tutti

COSENZA – È partito ufficialmente il car sharing in città. Auto e scooter 100% elettrici noleggiabili a piacimento semplicemente grazie ad un’app sul proprio smartphone. Si chiama “Corrente ” la novità dell’estate 2024 di Cosenza e Rende dedicata in modo particolare anche al polo universitario Unical. «Questo servizio arriva in Calabria forte dell’esperienza emiliano-romagnola del Gruppo Tper, il principale gruppo di trasporto pubblico dell’Emilia-Ro – magna», hanno rimarcato dal Consorzio nel corso della conferenza stampa indetta dal presidente Rocco Carlomagno.

«Corrente è un progetto nato a Bologna nel 2018 che oggi conta 88mila clienti attivi e che arriva in Calabria grazie all’unione di intenti tra Regione Calabria, Comune di Cosenza e Comune di Rende con il prezioso appoggio di Unical», è emerso. A proporre e gestire questo servizio, in collaborazione con Tper, il Consorzio Autolinee Due e Consorzio Autoservizi dei Due Mari, in esito a specifico bando regionale. Con l’arrivo di “Corrente” la mobilità condivisa arriva in città e si aggiunge al trasporto pubblico come strumento prezioso in termini ambientali e di riduzione dell’utilizzo dell’auto privata. La qualità e l’affidabilità del servizio è assicurata dal Consorzio Autolinee con il supporto tecnico delle Officine Cesare De Rango. Lo sharing “Corrente ” è composto da auto e scooter, tutti 100% elettrici. Usare i mezzi è semplicissimo: è sufficiente scaricare l’app (“Corrente ” da play store e Apple store, in ambiente Android o iOS), inserire i propri dati e i documenti richiesti (carta di identità e patente).

È poi richiesto di farsi un selfie per dimostrare di non essere un bot e di inserire gli estremi della propria carta di crediGli scooter Insieme alle auto elettriche sarà possibile viaggiare in tutta l’area urbana La seconda edizione di “Unical Fe – st a” inizia quest’oggi e continuerà fino all’11 luglio. Con l’app si può vedere dove sono i veicoli, verificando anche il loro stato di autonomia. Si possono prenotare al costo di 1 euro e, una volta raggiunto il veicolo lo si può sbloccare, sempre con lo smartphone. I primi 30 minuti dopo la prenotazione sono compresi, successivamente il costo è di 0,15 euro fino al 90° minuto. Con Corrente si paga, poi, il tempo di guida effettivo con una tariffa unica di 34 centesimi al minuto. Sono infine previste tariffe flat: 59,00 euro al giorno con 150 km inclusi, 99,00 e per due giorni e 39 euro per ogni giorno successivo. Alla fine del viaggio la procedura è la medesima: una volta parcheggiato correttamente il veicolo sempre con l’app si termina il noleggio e si smette di pagare.

Ci sono ottime notizie per i titolari, presenti o futuri, di un abbonamento al trasporto pubblico locale. Tutti riceveranno un coupon di 50,00 euro al mese (in caso di abbonamento mensile, il buono verrà consegnato ad ogni rinnovo) per poter utilizzare lo sharing in modo gratuito, fino a completo utilizzo del valore del coupon stesso. L’altra peculiarità di Corrente è che l’utente non deve fare nulla: a pulire, igienizzare e ricaricare le macchine pensa infatti l’organizzazione del servizio. Per guidare Corrente è sufficiente sbloccare il veicolo, pagare solamente il tempo di effettivo utilizzo e chiudere poi la corsa rientrando nell’area di copertura.

CORRENTE ARRIVERÀ CON UNA PRIMA FLOTTA DI 6 VETTURE E 20 SCOOTER

6 RENAULT ZOE elettriche: 5 posti, 5 porte e un’autonomia di oltre 300 chilometri e 20 scooter Askoll. Si allarga così ancora l’area di attività di Corrente, dopo Bologna, Ferrara, Casalecchio di Reno e Imola.