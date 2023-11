Cosenza, Rende e Luberto: «tasse Municipia non dovute o errate, intervenire subito»

RENDE (CS) – “Considerato l’abnorme disagio che migliaia di cittadini di Cosenza lamentano in relazione ad avvisi, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento che riportano richieste di somme non dovute o comunque errate nel loro preciso ammontare, per come anche riconosciuto in una sua intervista dal consigliere comunale delegato ai tributi Antonello Costanzo, riteniamo assolutamente urgente che l’amministrazione comunale unitamente a Municipia provveda a prevedere i necessari correttivi”. Così scrivono in una nota i due consiglieri comunali Bianca Rende e Francesco Luberto

Quotidianamente assistiamo a interminabili file cui sono costretti gli utenti che affollano gli uffici per ottenere legittimamente correzioni o addirittura sgravi per importi non dovuti o duplicati per la medesima unità abitativa.

Da ciò sollecitiamo l’amministrazione e l’Agente di riscossione a prevedere un maggior numero di sportelli per riportare alla normalità il flusso dei cittadini nonché, considerata anche la tuttora pendente procedura di definizione agevolata, a sospendere le procedure esecutive azionate e azionande al fine di effettuare le verifiche necessarie per una corretta individuazione dei tributi da riscuotere. Riteniamo tale atto non rimandabile in ossequio ad un giusto ed equo rapporto tra i contribuenti e l’ente comunale”.