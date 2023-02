Cosenza, Rende e Castrolibero hanno presentato il progetto del Trasporto Pubblico Locale

COSENZA – Presso il Salone di rappresentanza del Comune di Cosenza, i sindaci Franz Caruso, quello di Castrolibero, Giovanni Greco e l’assessore Domenico Zicarelli per il Comune di Rende, hanno presentato l’Ambito Territoriale del Trasporto Pubblico Locale. Forse il settore, più importante, lo hanno definito, per unire il territorio. Una iniziativa, hanno spiegato i tre amministratori che avvia di fatto un percorso per creare dapprima l’unione dei comuni e poi la città metropolitana. Per il primo cittadino di Cosenza, quanto avvenuto è la dimostrazione che quando le cose si vogliono fare veramente si realizzano. “Noi – a parlare è sempre il sindaco di Cosenza -abbiamo avviato da subito questa interlocuzione con le amministrazioni comunali di Rende e Castrolibero e in poco tempo abbiamo creato l’Ambito Territoriale, in base ad una legge regionale del 2015. Ecco, noi non abbiamo fatto altro che riprenderla ed attuarla”.

