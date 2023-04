Cosenza, Renata Maria Cundari spegne oggi 100 candeline

COSENZA – Un secolo di vita e non sentirlo. Le 100 primavere sono quelle festeggiate nel pomeriggio di oggi, in un locale di Aprigliano, dalla signora Renata Maria Cundari, nata a Cosenza il 7 aprile del 1923. L’Amministrazione comunale non ha voluto mancare all’appuntamento e a portare gli auguri del Sindaco Franz Caruso è stato il consigliere Francesco Turco, delegato per l’occasione dal primo cittadino per far sentire l’abbraccio del Comune in una occasione così importante.

Carattere forte e fiera del fatto di essere completamente indipendente, ha vissuto la sua giovinezza negli anni 40 tra i rintocchi del campanile della Chiesa di Santa Teresa, abitando nelle immediate vicinanze, in Piazza XXV Luglio. I suoi racconti dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e delle vicissitudini di quel periodo a Cosenza sono diventati proverbiali, come riferito dalla nipote Alessandra Colosimo.

“È stata una vera emozione – ha sottolineato il delegato del sindaco, Francesco Turco – partecipare a questa giornata di festa e di condivisione per il raggiungimento di un importante traguardo. Sono – queste – esperienze che lasciano, in chi è più giovane, i segni di una importante lezione si saggezza e di umanità che ci fa comprendere, una volta di più, il messaggio di cui sono portatori gli anziani che, grazie al loro vissuto, trasferiscono alle nuove generazioni quegli insegnamenti che derivano da un patrimonio inestimabile del quale tutti, a cominciare dalle istituzioni, hanno il dovere di prendersi cura”.

Un punto di riferimento per il suo quartiere

Il compleanno per i 100 anni della signora Renata Maria Cundari è stato anche l’occasione per sfogliare l’album dei ricordi, quelli delle feste in casa di amici e parenti o le frequentazioni dei primi “cinematografi” dove aveva modo di manifestarsi la sua passione per la settima arte. Nonostante i numerosi corteggiatori, la signora Cundari, maturò, però, la decisione di non sposarsi e di rimanere single, dedicandosi alla sua adorata mamma e appagando il desiderio di maternità accudendo la nipote Alessandra, con lei fin dalla più tenera età. Da tutti ben voluta, la signora Renata Maria, sempre elegante con il suo immancabile rossetto rosso, è considerata, nel suo quartiere, una vera istituzione e ancora oggi, all’età di 100 anni, la sua compagnia sorprende, diverte e cattura l’attenzione di tutti per la sua mente ancora lucidissima, vivace e curiosa. Al termine dei festeggiamenti, il consigliere Francesco Turco ha rivolto alla signora Cundari e ai suoi familiari anche gli auguri di una Pasqua serena. Alla festa era presente anche il consigliere comunale di Aprigliano Francesco Tarantino.