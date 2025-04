Cosenza: quella perdita di acqua da oltre un anno alle ‘Paparelle’ e il muro che rischia di cedere

- Advertisement -

COSENZA – Da oltre un anno, i residenti del quartiere “Paparelle”, una delle zone più suggestive del centro storico di Cosenza, a pochi passi dall’Archivio di Stato, segnalano una grossa problematica legata alla fuoriuscita costante d’acqua che ha lentamente eroso la strada, fino a provocare il cedimento di un muro di contenimento.

Parziale crollo del muro già avvenuto lo scorso anno

Muro che era parzialmente crollato già lo scorso anno e prontamente riparato. Ma la problematica, segnalano alcuni cittadini, non è stata risolta visto che la perdita d’acqua è costante e finisce per infiltrarsi nel muro di contenimento che si trova all’intersezione tra via Giovanni Gravina, su colle Triglio, e via Paparelle. “Abbiamo fatto diverse segnalazioni, anche documentando tutto con foto e video – racconta un residente della zona – evidenziando che la perdita di acqua è costante e avviene da oltre un anno. Non sappiamo se sia dovuta ad una rottura sulle tubature comunali o di privato cittadino, ma c’è il rischio che prima o poi il muro crolli, cosa già avvenuta lo scorso anno nella parte iniziale”.

Infiltrazione d’acqua: i timori dei residenti delle Paparelle

“La situazione sta progressivamente peggiorando negli ultimi mesi a causa della costante infiltrazione di acqua. Il muro, alto circa due metri, situato a ridosso della strada che porta alle Paparelle e alla chiesa di San Francesco di Paola, ha cominciato a mostrare segni di instabilità. Non è solo questione di decoro urbano – spiegano – ma di sicurezza. Non possiamo aspettare che succeda qualcosa di grave. Chiediamo a chi di dovere di intervenire e, se si tratta di un privato, sollecitarlo alla manutenzione e alla risoluzione del problema anche perchè da quella strada passano tantissimi ragazzi”.