Cosenza punta sul verde con un maxi piano: oltre 2mila nuovi alberi per rigenerare la città

COSENZA – “Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato politiche ambientali capaci anche di contrastare il cambiamento climatico e per abbattere le polveri sottili. L’obiettivo è di migliorare la qualità dell’aria per accrescere la qualità della vita dei nostri cittadini. L’ultima azione prevista in tal senso, in ordine di tempo, è l’approvazione di un corposo ed importante progetto di rigenerazione urbana che prevede la fornitura e la messa a dimora di specie arboree per arredo urbano in varie località del territorio cittadino. Si tratta di oltre 2mila nuove piante e di circa 355ml di siepi“. E’ quanto affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e il vice sindaco con delega alle politiche ambientali Maria Locanto, che proseguono.

“Questo nuovo piano di piantumazione, – precisano – va ad aggiungersi alle oltre mille piante già sistemate, ai 500 nuovi alberi della Villa Vecchia restaurata e riqualificata di recente ed all’opera di salvaguardia e tutela del patrimonio arboreo sempre in essere. Siamo ben consapevoli, infatti, dell’importanza che rivestono gli alberi anche grazie alla loro capacità di assorbire anidride carbonica che è uno dei gas che sta contribuendo all’incremento dell’effetto serra e al riscaldamento globale. Con Coldiretti, pertanto, concordiamo pienamente sulla necessità di tutelare ed aumentare la quantità di verde pubblico e possiamo affermare, senza temere di essere smentiti, che a Cosenza con la nostra amministrazione comunale il cambiamento in direzione green è già in uno stato assai avanzato. Anche per noi, infatti, il verde non è un costo, ma rappresenta un’infrastruttura del benessere”.

“La nostra visione di città – concludono Franz Caruso e Maria Locanto – pone al centro la sostenibilità ambientale non come moda del momento, ma come paradigma culturale, anche perché riteniamo che solo con questa visione si possa garantire un futuro migliore alle nuove generazioni”.