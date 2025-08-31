HomeArea Urbana

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di Via Livatino e Via Roma: 115 posti

Pubblicate le graduatorie dei due nidi d’infanzia comunali pari a 115 posti utenti-bambini: 49 per l'asilo nido via Riccardo Misasi (ex via Roma) e 66 per il nido via Rosario Livatino

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà circa un anno), che porteranno a 5 il totale degli asili comunali dedicati all’infanzia, sono state pubblicate dal Comune di Cosenza le graduatorie degli avvisi relativi ai posti per accedere ai due asili nido della città per l’anno educativo 2025-2026. La ricettività complessiva dei due nidi d’infanzia comunali era pari a 115 posti utenti-bambini secondo la seguente ripartizione:

49 posti – nido via Riccardo Misasi  – ex via Roma (graduatoria)
66 posti – nido via Rosario Livatino (graduatoria)

Nella presentazione delle domande era possibile richiedere due tipologie i fasce orarie: orario Part Time dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e orario a Tempo Pieno dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Ai bambini ammessi sarà garantito il diritto di frequenza fino al termine dell’anno educativo: 31 Luglio 2026.

Asilo nido

Graduatorie asili nido comunali: i requisiti

Potevano accedere alla domanda per essere ammessi agli asili nido comunali i bambini che avevano compiuto 3 mesi alla data del 1° settembre 2025 e non aver compiuto il terzo anno di età alla data del 31 dicembre 2025. Nei requisiti richiesta anche la residenza effettiva del bambino nel Comune di Cosenza, nel medesimo nucleo familiare di almeno un genitore o soggetto affidatario. La non residenza nel Comune di Cosenza era ammessa nelle seguenti condizioni: minori in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Cosenza e minori ospiti in strutture di accoglienza madre-bambina/o presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale del Comune.

I posti sono stati assegnati secondo i criteri determinati dal Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia e dalle “Linee guida dei criteri e delle modalità per la formazione della graduatoria per l’ammissione ai nidi comunali”, che tengono conto della situazione complessiva del bambino e del nucleo familiare relativamente al lavoro dei genitori, al numero dei figli, alle eventuali problematiche di salute, alle eventuali situazioni di disagio e/o difficoltà sociali.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ospedale Annunziata Cosenza

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno restituito alla vita»

Area Urbana
COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del Pilerio, patrona della...

Area Urbana
COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...
Polizia locale Reggio Calabria

A bordo di un motociclo investe un ragazzo e fugge senza prestare soccorso: denunciato...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di...
colloquio lavoro generico

Asmel lancia il Maxi-Avviso 2025: nuove opportunità di lavoro negli Enti Locali per laureati...

Italia
COSENZA - È stato pubblicato su InPA il quarto Maxi-Avviso ASMEL per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti...
Regione-Calabria-cittadella-regionale

Regionali, è il giorno delle polemiche. Caputo: «Da Pd solo falsità e anonimato. In...

Calabria
CATANZARO - Un sabato ricco di polemiche e botte e risposte quello di oggi che porta verso la fine del mese di agosto sul...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37160Area Urbana22310Provincia19814Italia8013Sport3858Tirreno2922Università1454
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Ospedale Annunziata Cosenza
Area Urbana

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno...

COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...
Area Urbana

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del...

COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...
Polizia locale Reggio Calabria
Calabria

A bordo di un motociclo investe un ragazzo e fugge senza...

REGGIO CALABRIA - Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di...
Comune di Cosenza elezioni regionali
Area Urbana

Regionali, avviso per la nomina degli scrutatori nei seggi di Cosenza....

COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, fissate per domenica 5 e...
retro games
Attualità

Dal retrò al moderno: questi videogiochi sono i preferiti di sempre

COSENZA - I videogiochi vanno e vengono - e poi ci sono quegli esemplari speciali che semplicemente non passano mai di moda. Che si tratti...
Aggressione Autostazione Cosenza
Area Urbana

Tensione all’autostazione di Cosenza: litigio finisce in una violenta aggressione. Un...

COSENZA - Momenti di forte tensione questo pomeriggio all'autostazione di Cosenza dove, un litigio tra due persone, è degenerato in una violenta aggressione ai...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA