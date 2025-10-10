HomeArea Urbana

Cosenza, prosegue la stretta della Polizia: arresti, denunce e sequestri di droga

La Questura di Cosenza assicura che le "intense operazioni di controllo degli Agenti della Polizia di Stato continueranno senza sosta al fine di aumentare il livello di sicurezza di tutti i cittadini"

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo e nel territorio di tutta la Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro.

Nella settimana appena trascorsa, le attività di controllo e prevenzione effettuate dagli operatori della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di 5 persone per violazione della normative sugli stupefacenti, alla denuncia di 8 persone per i vari reati di truffa, stupefacenti, danneggiamento e obbligo di dimora e al sequestro di circa 60 grammi di cocaina75 grammi  di hashish e 2 grammi di eroina.

Si è dato inoltre seguito all’esecuzione di una misura cautelare in carcere per il reato di atti persecutori e una misura cautelare agli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali.

I massicci posti di controllo disposti sul territorio hanno portato all’identificazione di 1453 persone, al controllo di 720 veicoli ed a 34 contestazioni per violazioni del Codice della Strada. Le intense operazioni di controllo degli Agenti della Polizia di Stato continueranno senza sosta al fine di aumentare il livello di sicurezza di tutti i cittadini e garantire il  pieno rispetto delle regole.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

convegno-su-uomini-maltrattanti-cosenza

Uomini maltrattanti, a Cosenza ridotte recidive di violenza di genere grazie alla rieducazione

Area Urbana
COSENZA – Uomini maltrattanti e riabilitazione, l’altro volto della violenza di genere. A Cosenza è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Mediatori...
Teatro-Rendano-piazza-15-Marzo-1

Nuova era per il Teatro Rendano: cultura, creatività e performance internazionali a Cosenza

Area Urbana
COSENZA - Parte il nuovo progetto per il Teatro Rendano come Polo Culturale Espanso, finalizzato anche alla creazione di un brand culturale identitario che...

Cosenza, 7 nuovi pulsossimetri in pediatria all’Annunziata: solidarietà da Comune e Diocesi

Area Urbana
COSENZA - "E' un momento bello e felice quello che stiamo vivendo stamani, perché è fatto di collaborazione istituzionale e, soprattutto, di solidarietà verso...

Montalto Uffugo, ecco il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti. Ogni venerdì con prodotti...

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - È stato inaugurato questa mattina, a Taverna di Montalto Uffugo, il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti Calabria. Il nuovo...
Crosia mobilitazione piazza

Crosia scende in piazza per la liberazione di Fullone e degli ostaggi palestinesi: «Questione...

Ionio
CROSIA (CS) - Il sindaco l'aveva anticipato e lo ha fatto. Crosia, la cittadina ionica che ha dato i natali a Vincenzo Fullone, si...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37635Area Urbana22724Provincia19994Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Teatro-Rendano-piazza-15-Marzo-1
Area Urbana

Nuova era per il Teatro Rendano: cultura, creatività e performance internazionali...

COSENZA - Parte il nuovo progetto per il Teatro Rendano come Polo Culturale Espanso, finalizzato anche alla creazione di un brand culturale identitario che...
Area Urbana

Cosenza, 7 nuovi pulsossimetri in pediatria all’Annunziata: solidarietà da Comune e...

COSENZA - "E' un momento bello e felice quello che stiamo vivendo stamani, perché è fatto di collaborazione istituzionale e, soprattutto, di solidarietà verso...
unioncamere calabria a Lamezia Terme
Calabria

Unioncamere Calabria lancia il ‘Brockerage’ a Malta: opportunità internazionali per startup...

LAMEZIA TERME (CZ) – Si terrà a La Valletta (Malta), dal 12 al 14 novembre 2025, il Brokerage Event@ISM2025, organizzato da Unioncamere Calabria nell’ambito...
Area Urbana

Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

COSENZA - Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l'utenza che "a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà...
Lago Cecita Sila
Calabria

Uncem, l’appello ad Occhiuto: «la Calabria individui un assessore alla Montagna»

ROMA - "La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme...
Vincenzo-Fullone
Ionio

Scomparso da 2 giorni, paura per l’attivista cosentino prelevato da Israele:...

COSENZA - Cresce la preoccupazione in queste ore per Vincenzo Fullone, l'attivista di Crosia, imbarcatosi sulla nuova Flottila verso Gaza e prelevato dagli israeliani,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA