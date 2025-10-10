Cosenza, prosegue la stretta della Polizia: arresti, denunce e sequestri di droga

- Advertisement -

COSENZA – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo e nel territorio di tutta la Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro.

Nella settimana appena trascorsa, le attività di controllo e prevenzione effettuate dagli operatori della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato nel complesso all’arresto di 5 persone per violazione della normative sugli stupefacenti, alla denuncia di 8 persone per i vari reati di truffa, stupefacenti, danneggiamento e obbligo di dimora e al sequestro di circa 60 grammi di cocaina, 75 grammi di hashish e 2 grammi di eroina.

Si è dato inoltre seguito all’esecuzione di una misura cautelare in carcere per il reato di atti persecutori e una misura cautelare agli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali.

I massicci posti di controllo disposti sul territorio hanno portato all’identificazione di 1453 persone, al controllo di 720 veicoli ed a 34 contestazioni per violazioni del Codice della Strada. Le intense operazioni di controllo degli Agenti della Polizia di Stato continueranno senza sosta al fine di aumentare il livello di sicurezza di tutti i cittadini e garantire il pieno rispetto delle regole.